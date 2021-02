Stefanos Tsitsipas, victorie fantastică cu Rafael Nadal: A revenit de la 0-2 la seturi

Stefanos Tsitsipas a furnizat marea surpriză de până acum de pe tabloul masculin de simplu de la Australian Open: a revenit fantastic de la 0-2 la seturi pentru a-l învinge pe Rafael Nadal și pentru a se califica în semifinale la Melbourne.

Pe Rod Laver Arena a avut loc unul dintre meciurile începutului de an: o bătălie fantastică, de 4 ore și 5 minute. Marele păcat: lipsa spectatorilor la o asemenea demonstrație de tenis.

Rafa a fost în control total în primele două seturi (6-3, 6-2), iar partida curgea într-o singură direcție.

Schimbarea s-a produs în tiebreakul setului al treilea: Nadal (cel care ratează de obicei două smash-uri în tot sezonul) a greșit complet în două rânduri cu această execuție, iar neîncrederea și-a făcut loc în mintea campionului iberic. Au apărut semnele de întrebare, iar grecul a prins curaj de la un raliu la altul.



Stefanos a câștigat setul al treilea (7-6(4)), iar de acolo a pornit cursa de urmărire, una care părea ireală contra unui adversar precum Nadal.



Tsitsipas a dus confruntarea în decisiv (6-4), iar în setul al cincilea a câștigat mult mai ușor game-urile de serviciu. Grecul a facut break-ul la 6-5 (la zero!), iar apoi a ratat două mingi de meci până la punctul izbăvitor (7-5).



3-6, 2-6, 7-6(4), 6-4, 7-5 după patru ore și 5 minute, iar Tsitsipas este doar al doilea jucător din circuitul ATP care poate lăuda cu o peformanță deosebită: să-l învingă pe Rafael Nadal după ce a fost condus cu 2-0 la seturi.



Primul care a reușit acest lucru a fost Fabio Fognini: la US Open-ul din 2015.



Ce a spus Tsitsipas la finalul unui meci electrizant

"Sunt efectiv fără cuvinte, nu pot să descriu ceea ce s-a întâmplat pe teren, tenisul meu cred că vorbește de la sine despre asta, este un sentiment incredibil.



Am fost emoționat la începutul partidei, nu știu ce s-a întâmplat după setul doi, parcă am zburat ca o pasăre, totul a mers de la sine. Este un sentiment de nedescris, a fost ceva deosebit.



M-am concentrat mult pe a fi calm, cred că am reușit să îmi păstrez echilibrul interior, nu am reușit să fac asta în alte meciuri așa că este important pentru mine acest lucru.

Vreau să acord mare parte din meritul acestei victorii tatălui meu pentru că el a fost alături de mine și a rămas calm în momentele cruciale" - Stefanos Tsitsipas.





