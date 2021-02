Simona Halep recunoaște: "Aici am pierdut contra Serenei" - Ce își reproșează

Parcursul Simonei Halep la Australian Open s-a oprit în sferturi, fază a competiției unde sportiva noastră a fost învinsă de Serena Williams (6-3, 6-3). Simona știe unde a pierdut duelul cu americanca, vorbind pe larg despre acest aspect la conferința de presă.







Serena, victorie meritată



"A fost un meci greu, a jucat foarte bine, a meritat victoria. Serviciul nu m-a ajutat. Sentimentul meu este că nu am fost atât de departe, dar ea a fost mai puternică în momentele cheie. Am avut 3-1 în setul doi, dar serviciul nu m-a ajutat și ea a returnat foarte puternic" - Simona Halep.







Dezamăgită de atitudinea avută la Melbourne







"Am făcut un joc bun, nu pot spune că sunt dezamăgită de mine. Poate că sunt dezamăgită de atitudinea pe care am avut-o pe tot parcursul turneului, dar voi lucra la asta și voi reveni mai puternică" - Simona Halep.





Care a fost cheia meciului







"Accept că m-a bătut. Dacă aș fi putut fi mai bună la serviciu, aș fi avut șanse mult mai multe. Am avut un joc bun la retur, dar nici ea nu a servit atât de puternic, a schimbat modul în care a servit. Problema mea a fost serviciul, a fost cheia, și asta nu mi-a ieșit" - Simona Halep.







Serena s-a mișcat foarte bine







"Ea s-a mișcat bine în teren, e în formă bună. A jucat foarte bine, ca de fiecare dată, de altfel. A alergat mai mult spre minge astăzi. Loviturile ei sunt puternice, iar faptul că se mișcă și mai bine, e un mare avantaj pentru ea" - Simona Halep.







Prea negativistă







"Sunt puțin frustrată, m-am plâns prea mult, am fost prea negativă pe teren. Dar, din punct de vedere al jocului, simt că am făcut o treabă bună. Am încredere, dar trebuie să lucrez pentru a reveni la o formă bună din punct de vedere psihic.





Am simțit presiunea aici, după atâtea luni fără meci oficial. Nu știam la ce să mă aștept, a fost tensiune și probabil că n-am știut cum s-o gestionez" - Simona Halep.





Ce va urma