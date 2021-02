Unde crede Serena Williams că s-a făcut diferența - Ce spune despre Simona Halep

Serena Williams este în semifinale la Australian Open, victoria cu Simona Halep venind după o partidă în care americanca a jucat perfect din punct de vedere tactic (6-3, 6-3). La finalul duelului de pe Rod Laver Arena, Serena a explicat unde s-a făcut diferența în meciul de marți.







Despre dificultățile din setul al doilea







"Am realizat că fac multe greșeli neforțate în setul doi. Știam că am abilitatea de a juca mai bine, că trebuie să presez în continuare. Nu a fost vreun mesaj pe care am vrut să-l transmit" - Serena Williams.



Despre o adversară precum Simona







"A fost meciul meu cel mai bun din turneu, am fost nevoită să fac asta cu numărul doi mondial. Știam că trebuie să-mi cresc nivelul și asta am făcut" - Serena Williams.





Despre defensivă și deplasare







"Nu am lucrat în mod special la faza defensivă și deplasarea în teren. Acum un an, antrenorul meu mi-a zis că trebuie să fiu mai solidă în defensivă.







Am încercat, în extrasezon, să îmi îmbunătățesc condiția fizică. Viteza a fost mereu o parte bună în jocul meu, sunt mulțumită cu ceea ce reușesc" - Serena Williams.







Despre viitoarea adversară





"Naomi Osaka e foarte puternică pe teren și e un factor de inspirație în afara lui. E grozavă, mă bucur s-o văd așa. Am urmărit-o și cred că și ea a văzut meciurile mele. Mă bucur că se văd roadele muncii mele din extrasezon", a completat Serena Williams.





Statistica partidei Serena Williams vs Simona Halep:







Ași: 4-0

Duble greșeli: 1-2

Puncte câștigate cu primul serviciu: 77% - 52%

Puncte câștigate cu al doilea serviciu: 38%-39%

Puncte de break câștigate: 46% (6/13) vs 75% (3/4)

Puncte câștigate la fileu: 60% (6/10) vs 100% (2/2)

Lovituri câștigătoare: 24-9

Erori neforțate: 33-19

Retururi direct câștigătoare: 5-0

Total puncte câștigate: 65-53

Durată meci: 1h 21 min.