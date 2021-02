LiveText Simona Halep vs Serena Williams 0-0

Australian Open, sferturi

Simona vs Serena









Cele doua jucatoare se apropie de intrarea pe Rod Laver Arena. Se simte deja multa tensiune...







Mats Wilander ne arata un punct formidabil castigat din defensiva de Serena. Raliul respectiv este din meciul castigat de americanca impotriva jucatoarei Aryna Sabalenka.







"Uneori nici nu ajungi sa atingi mingea" - Patrick Mouratoglou le avertizeaza pe adversarele Serenei.







"Din punct de vedere tactic, este o amenintare" - Mats Wilander, tot despre Simona Halep.







"Va fi foarte dificil de invins, este o jucatoare inteligenta pe teren. In plus, are o conditie fizica fantastica" - Tim Henman, despre Simona Halep.







"Halep, nu prea îmi place să joc împotriva ei. Este jucătoare cu adevărat dificilă" - Naomi Osaka





Conduce cu un categoric 9-2 în meciurile directe, dar ultimul episod (Wimbledon, finala, 2019) a fost pierdut categoric de americancă. Serena Williams s-a declarat pregătită din toate punctele de vedere pentru un meci de gală cu Simona Halep. Duelul așteptat de toată lumea tenisului este LiveText pe HotNews.ro și în direct pe Eurosport. Confruntarea are loc în sferturile de la Australian Open.