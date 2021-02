Scoasă la pensie de Ion Țiriac și lăudată de Patrick Mouratoglou: Ce ne-a arătat jocul de până acum al Serenei Williams de la AO

​​În a doua parte a anului va împlini 40 de ani, iar dacă este să ne luăm după vorbele lui Ion Țiriac ar fi trebuit deja să iasă la pensie. Serena Williams rămâne un nume important în tenisul mondial actual, simpla prezență pe teren dându-le încă fiori unora dintre adversare. Ajunsă în sferturi la Australian Open, americanca este pregătită de un meci mare contra Simonei Halep.

Simona Halep vs Serena Williams va avea loc marți, de la ora 10:00. Duelul va fi LiveText pe HotNews.ro și în direct pe Eurosport.

Criticată de Ion Țiriac pentru că nu se retrage ( deși are 39 de ani în buletin și kilograme în plus) și lăudată de Patrick Mouratoglou, Serena este în sferturi la primul Grand Slam al anului.





Mai mult, este favorita caselor de pariuri la un succes în meciul de gală cu Simona.







Dar ce ne spun totuși statisticile de până acum ale Serenei din cele patru meciuri câștigate la Melbourne?

Păi, în primul rând Serena nu a fost testată cu adevărat până în sferturi (a trebuit să muncească mai mult doar în meciul cu Sabalenka, o sportivă cu același profil al tenisului jucat). A stat destul de puțin pe teren, ceea ce poate fi un avantaj din punct de vedere al energiei consumate (mai ales pentru o sportivă de 39 de ani), dar și un dezavantaj din punct de vedere al consistenței în joc. A dominat raliurile (indiferent de numărul de lovituri) doar în primele două tururi, cu Siegemund și Stojanovic. Începând însă din turul al treilea a pierdut serios teren în duelurile care au avut peste patru lovituri. Este foarte greu de învins (statistica o spune) într-un meci care are puncte rapide, raliuri de cel mult 4 lovituri. Aceasta este zona ei de confort și cea care i-a adus victoriile de până acum la Melbourne. Atunci când adversarele pe care le-a întâlnit până acum pe drumul spre sferturi au reușit să stea în schimburi și să absoarbă cumva din forța loviturilor venite de peste fileu, Serena a avut probleme. Spre exemplu, Potapova în turul trei a reușit să câștige mai multe puncte decât Serena atunci când raliurile au depășit 5-8 sau chiar 9 lovituri. Simona a arătat de-a lungul timpului că știe cum să joace cu "big hitters", mai ales în ultimele sezoane. Sigur, cel mai bun exemplu poate veni chiar de la un meci cu Serena: finala de la Wimbledon, din 2019. Că tot am adus în discuție acel meci memorabil, este bine ca Simona să-și aducă aminte de duelul de pe iarba londoneză. Nu strică deloc un plus la capitolul încredere în propriile forțe. Nu trebuie însă exagerat și trăit din amintiri: va fi un alt meci, o altă poveste, o altă suprafață și actori schimbați față de filmul din vara lui 2019. A fost lăudată de antrenorul ei pentru condiția fizică extraordinară pe care a arătat-o la Melbourne. Nu doresc să-l contrazic pe Patrick Mouratoglou (nici nu aș avea argumentele necesare), dar mi-e greu să cred că americanca ar putea totuși să-i facă față Simonei într-o partidă care să aibă raliuri lungi și epuizante. Desigur, câte jucătoare pot să o ducă pe Serena într-un asemenea scenariu? Nu are neapărat rezultate fantastice pe al doilea serviciu, fiind expusă serios. În absența unui procentaj bun pe primul, americanca ar putea avea probleme în gameurile de la lansare. A comis destule erori neforțate (pentru standardele ei) în toate meciurile pe care le-a jucat până acum la AO. Are Serena armele necesare pentru a se impune? Categoric, da. Atâta timp cât meciul se va juca după planul tactic gândit de echipa ei (game-uri de serviciu fără bătăi de cap, raliuri scurte, agresivitate la retur, în special pe serviciul al doilea al Simonei). Puncte câștigate în raliuri de Serena la AO 2021:



Cu Siegemund:

0-4 lovituri (40)

5-8 lovituri (9)

peste 9 lovituri (5)



Cu Stojanovic:

0-4 lovituri (46)

5-8 lovituri (11)

Peste 9 lovituri (4)



Cu Potapova:

0-4 lovituri (56)

5-8 lovituri (15) / dominată

Peste 9 lovituri (7) / dominată



Cu Sabalenka:

0-4 lovituri (64 puncte)

5-8 lovituri (22 puncte) / echilibru

Peste 9 lovituri (8) / echilibru



Ce a reușit Serena până în sferturi, cum arată statisticile partidelor jucate:



Turul I: Laura Siegemund (6-1, 6-1, după 56 de minute)

Ași: 4

Duble greșeli: 1

Puncte câștigate cu primul serviciu: 80%

Puncte câștigate cu al doilea serviciu: 64%

67% puncte câștigate de la fileu (4/6)

Lovituri câștigătoare: 16

Erori neforțate: 15.



Turul II: Nina Stojanovic (6-3, 6-0, după o oră și 9 minute)

Ași: 6

Duble greșeli: 1

Puncte câștigate cu primul serviciu: 86%

Puncte câștigate cu al doilea serviciu: 52%

56% puncte câștigate de la fileu (5/9)

Lovituri câștigătoare: 27

Erori neforțate: 11



Turul III: Anastasia Potapova (7-6(5), 6-2 după o oră și 37 de minute)

Ași: 9

Duble greșeli: 4

Puncte câștigate cu primul serviciu: 77%

Puncte câștigate cu al doilea serviciu: 32%

50% puncte câștigate la fileu (3/6)

Lovituri câștigătoare: 19

Erori neforțate: 31



Turul IV: Aryna Sabalenka (6-4, 2-6, 6-4 după două ore și 9 minute)

Ași: 9

Duble greșeli: 8

Puncte câștigate cu primul serviciu: 78%

Puncte câștigate cu al doilea serviciu: 40%

87% puncte câștigate la fileu (13/15)

Lovituri câștigătoare: 30

Erori neforțate: 26





De știut:



Serena Williams a împlinit 39 de ani pe 26 septembrie.







De-a lungul carierei, sportiva din SUA a câștigat de 7 ori Australian Open (2003, 2005, 2007, 2009, 2010, 2015, 2017), de trei ori Roland Garros-ul (2002, 2013, 2015), de 7 ori Wimbledon-ul (2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015, 2016) și de șase ori US Open-ul (1999, 2002, 2008, 2012, 2013, 2014).



Ultimul titlu de Grand Slam câștigat de Serena Williams a fost în 2017, la Australian Open.







De la acel moment, sportiva din SUA a devenit mamă, iar după acest moment important din viața ei a mai bifat alte 4 finale de turnee majore, toate pierdute: Wimbledon 2018 (cu Angelique Kerber), US Open 2018 (cu Naomi Osaka), Wimbledon 2019 (cu Simona Halep) și US Open 2019 (cu Bianca Andreescu).



Clasamentul titlurilor de Grand Slam:



1 Margaret Court 24

2 Serena Williams 23

3 Steffi Graf 22

4 Helen Wills Moody 19

5 Chris Evert / Martina Navratilova 18 etc.