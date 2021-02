Ashleigh Barty, calificare en-fanfare: Ce dueluri vom avea în sferturile de la Australian Open

Ashleigh Barty nu a lăsat nimic la voia întâmplării, lidera mondială etalând un tenis de un înalt nivel în meciul din optimi cu Shelby Rogers (57 WTA). Calificarea a venit firesc, fără emoții, iar Ash a completat tabloul sferturilor de la Australian Open.



Australianca a avut nevoie de doar o oră și 11 minute pentru a trece de Rogers, scor 6-3, 6-4.



Barty a excelat aproape la toate capitolele: a servit precis, s-a deplasat încă o dată incredibil de bine, a avut un timing foarte bun pe lovituri, iar slice-ul a fost la un nivel fantastic (o armă grație căreia nu doar că rupe ritmul adversarelor și face rost de timp, dar reușește să facă și tranziția din defensivă în ofensivă).



Relaxarea și-a făcut puțin loc și în evoluția lui Barty: în setul al doilea, de la 5-1 pentru sportiva din Australia s-a ajuns până la 5-4.



Sferturi:

Ashleigh Barty (1) vs Karolina Muchova (25)Jennifer Brady (22) vs Jessica PegulaSu-Wei Hsieh vs Naomi Osaka (3)