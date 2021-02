VIDEO Rafael Nadal, victorie cu Fabio Fognini - Cum arată tabloul sferturilor de la Australian Open

Rafael Nadal a completat lista jucătorilor calificați în sferturile de finală de la Australian Open. Ibericul a trecut de incomodul Fabio Fognini, scor 6-3, 6-4, 6-2.







Meciul de pe Rod Laver Arena a durat două ore și 16 minute.







Rafa a ajuns astfel pentru a 13-a oară în sferturile de la Melbourne, competiție la care a triumfat o singură dată: la ediția din 2009.







S-au disputat luni în optimi:





Andrey Rublev (7) - Casper Ruud (28) 6-1, 7-6(3) abandon Ruud

Rafael Nadal (2) - Fabio Fognini (16) 6-3, 6-4, 6-2

Daniil Medvedev (4) - Mackenzie McDonald 6-4 6-2, 6-3

Stefanos Tsitsipas (6) - Matteo Berrettini (10) (forfait Berrettini)





Sferturi:





Novak Djokovic (1) vs Alexander Zverev (6)

Grigor Dimitrov (18) vs Aslan Karatsev (Q)

Andrey Rublev (7) vs Daniil Medvedev (4)

Stefanos Tsitsipas (5) vs Rafael Nadal (2).