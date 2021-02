Noua armă preferată a Simonei Halep: "Azi m-a ajutat mult. Cred că am făcut-o să comită multe greșeli"

Australian Open

"Azi nu mai mănânc ciocolată (n.r. așa cum a făcut după înfrângerea de la Roland Garros ). Mă bucur mult că am câștigat, înseamnă foarte mult pentru mine. Meciul de la Roland Garros a fost foarte greu. Azi am încercat să fac lucrurile mai bine și sunt foarte fericită că am câștigat.





Cred că tot turneul am servit foarte bine, mă bucur că am progresat. Nu e atat de puternic, dar îl simt bine, pot să direcţionez mingea în mai multe locuri, nu numai sub un anumit unghi, încerc să variez un pic mai mult. Azi m-a ajutat mult. Cred că am făcut-o să comită multe greșeli.





Mă simt bine, nu pot să mă plâng. Am lucrat mult înainte de sezon, m-am antrenat bine. Sunt puțin obosită, dar e normal. Stresul se simte. Acum sunt relaxată și concentrată și vreau să mă recuperez cât mai bine și să dau totul în următorul meci", a spus Halep pentru Eurosport.

De știut: