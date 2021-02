LiveText Simona Halep vs Iga Swiatek 1-1

Australian Open

1:1 Un duel de pe cross ii revine Simonei (15-0). As al Simonei, la teu (30-0). Swiatek gaseste o contra foarte buna, mingea cade pe tusa (30-15). Inca un as al Simonei: de aceasta data la exterior (40-15).







0:1 Dupa ce a executat o scurta, Iga a lobat-o pe Simona. Iga isi castiga gameul de serviciu si modifica pentru prima data tabela de la Rod Laver Arena.







Dreapta inversa a polonezei se duce in aut: egalitate, gameul intra in prelungiri. Darren Cahill returneaza in teren o minge care a ajuns in tribune.







Din deplasare, Simona nu mai poate returna cu reverul. Este insa usor pasiva in aceste momente (40-30). A pierdut trei puncte la rand.







Un prim passing fantastic al Simonei (0-15). Halep gaseste bine lungul de linie, iar Swiatek returneaza in fileu (0-30). O prima eroare a Simonei: a venit de pe partea de rever (15-30). Iga este foarte agresiva, face pasul la fileu si inchide punctul (30-30).







Meciul a inceput cu Iga la serviciu.







Iga nu a pierdut set la aceasta editie de la Australian Open.







Halep si Swiatek au intrat pe Rod Laver Arena, va urma incalzirea de cinci minute, iar apoi va incepe duelul din optimile Australian Open.







Simona face ultimele miscari de incalzire pe tunelul de intrare pe cea mai mare arena din Melbourne Park.







Darren Cahill si-a gasit locul din Rod Laver Arena.







De stiut: Iga are 10 victorii consecutive la turneele de Grand Slam - seria a inceput la Paris (poloneza este campioana en-titre de la Roland Garros).







Reamintim ca partida se va juca fara spectatori. Melbourne a intrat in carantina pentru o perioada de cinci zile: pana miercuri.







Meciul Simonei cu Iga va fi primul din sesiunea de seara de pe Rod Laver Arena.







Serena Williams a câștigat duelul loviturilor puternice cu Aryna Sabalenka și s-a calificat în sferturile de la Australian Open, rundă în care se va duela cu învingătoarea partidei dintre Simona Halep și Iga Swiatek.









S-au întâlnit de două ori până acum, de fiecare dată pe zgura pariziană, iar victoriile au fost împărțite. Iga Swiatek și Simona Halep se duelează încă o dată la nivel înalt: optimile de la Australian Open. Meciul este LiveText pe HotNews.ro și în direct pe Eurosport.





Halep vs Swiatek:

2020, Roland Garros: 6-1, 6-2 pentru Swiatek

2019, Roland Garros: 6-1, 6-0 pentru Halep

