​Australian Open: Rafael Nadal, victorie în trei seturi / Programul optimilor

Rafael Nadal s-a calificat în optimile de la Australian Open, după ce l-a învins în trei seturi pe Cameron Norrie, scor 7-5, 6-2, 7-5.

Ibericul a avut nevoie de două ore și 15 minute pentru a trece de britanicul clasat pe locul 69 mondial.

În optimi, Rafa (al doilea favorit) se va duela cu italianul Fabio Fognini (cap de serie 16), care a trecut de australianul Alex De Minaur (21), scor 6-4, 6-3, 6-4.

