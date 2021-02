Ana Bogdan a eliminat-o în runda inaugurală pe letona Anastasija Sevastova, scor 4-6, 6-3, 6-3. Adversara din turul doi va fi stabilită după meciul dintre Christina McHale (SUA) şi Zarina Diyas (Kazakhstan).

La competiţia de la Melbourne mai evoluează Mihaela Buzărnescu şi Patricia Ţig, informează News.ro.

\uD83C\uDDF7\uD83C\uDDF4 @ana_bogdan takes the last two sets to secure the win over Sevastova, 4-6, 6-3, 6-3 at the Phillip Island Trophy.#PhillipIslandWTA pic.twitter.com/zcgdpZSRtt