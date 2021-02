VIDEO Kaia Kanepi, învinsă în turul trei după ce a condus cu 7-5, 3-0 și a ratat o minge de meci

Kanepi (65 WTA) a fost învinsă de croata Donna Vekic (33 WTA), scor 5-7, 7-6(2), 6-4, după o partidă care a durat două ore și 37 de minute.

Estonianca în vârstă de 35 de ani a condus cu 3-0 în setul secund și a ratat o minge de meci la scorul de 7-5, 5-4 (40-30).

În turul următor, Donna Vekic o va întâlni pe Jennifer Brady (SUA, 24 WTA), care a învins-o pe Kaja Juvan (Slovenia, 104 WTA), scor 6-1, 6-3.

An emotional win \uD83D\uDC95@DonnaVekic claims the three-set victory over Kanepi, 5-7, 7-6(2), 6-4.#AO2021pic.twitter.com/hCfqU8wEzA