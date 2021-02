VIDEO Elina Svitolina, în optimi după ce a câștigat nouă game-uri la rând

Elina Svitolina s-a calificat în optimile de la Australian Open, a cincea favorită trecând în două seturi, scor 6-4, 6-0, de Yulia Putintseva (cap de serie nr. 26), după o oră și 23 de minute de joc.

Condusă cu 4-3 în primul set (Putintseva a avut break în față), Svitolina a turat motoarele și nu a mai putut fi oprită: a câștigat nouă game-uri la rând.

În optimi, Elina se va duela cu Jessica Pegula (SUA, 61 WTA), care a ajuns pentru prima oară în a doua săptămână a unui Grand Slam: a învins-o cu 6-2, 6-1 pe Kristina Mladenovic. Svitolina și Pegula s-au întâlnit în ianuarie, la Abu Dhabi, iar jucătoarea din Ucraina s-a impus cu 6-4, 6-3.

