VIDEO Karolina Pliskova, învinsă în două seturi după ce a condus cu 5-0 în manșa secundă

Kaorlina Pliskova a fost eliminată încă din turul trei de la Australian Open, a șasea favorită pierzând meciul jucat împotriva prietenei sale Karolina Muchova (27 WTA), scor 7-5, 7-5.

Muchova a câștigat primul set realizând break-ul decisiv în al 11-lea game și salvând alte două mingi de break ale adversarei în game-ul următor.

Pliskova a condus cu 5-0 în setul secund, a făcut rost de două mingi de set la scorul de 5-4, dar nici acest lucru nu a fost suficient: locul 6 mondial a terminat partida cu 10 duble greșeli (este cunoscută pentru serviciul său, fiind o jucătoare înaltă) și a comis nu mai puțin de 40 de erori neforțate, iar Muchova a obținut calificarea în sferturi.

Pentru un loc în semifinale, Karolina Muchova se va duela cu Elise Mertens (Belgia, favorită 18), care a trecut de Belinda Bencic (Elveția, cap de serie nr. 11), scor 6-2, 6-1.

