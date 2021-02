VIDEO Simona Halep știe pe cine va întâlni în optimi la AO: "M-a zdrobit la Roland Garros"

Iga Swiatek (favorită 15) a respectat calculul hârtiei și a trecut de Fiona Ferro (46 WTA), obținând astfel calificarea în optimile de la Australian Open. În aceeași fază a competiției, dar la Roland Garros, poloneza a trecut clar de Simona Halep în toamna anului trecut. Cele două se vor reîntâlni, dar de această dată pe suprafața rapidă de la Melbourne.





Swiatek a trecut în două seturi, scor 6-4, 6-3, de Ferro, după un meci care a durat o oră și 24 de minute.







Halep vs Swiatek:



2020, Roland Garros: 6-1, 6-2 pentru Swiatek

2019, Roland Garros: 6-1, 6-0 pentru Halep







Swiatek trece de Halep în 2020:









Halep trece de Swiatek în 2019:















Ce a spus Simona despre un meci cu Iga Swiatek





"E o mare provocare (n.r. să joace din nou contra jucătoarei Iga Swiatek), pentru că m-a zdrobit la French Open, aşa că trebuie să fac ceva mai bine, să joc un meci mai bun împotriva ei. Sunt încrezătoare, sunt aici să dau tot ce am mai bun şi o să vedem.







Terenul este mult mai rapid decât anul trecut şi nu e uşor pentru mine, deoarece trebuie să fiu mai agilă şi să blochez uneori puterea adversarei, dar îmi place în acelaşi timp" - Simona Halep.



Feminin, turul III:



Su-Wei Hsieh - Sara Errani 6-4, 2-6, 7-5

Marketa Vondrousova (19) - Sorana Cirstea 6-2, 6-4

Garbine Muguruza (14) - Zarina Diyas 6-1, 6-1

Naomi Osaka (3) - Ons Jabeur (27) 6-3, 6-2

Aryna Sabalenka (7) - Ann Li 6-3, 6-1

Serena Williams (10) - Anastasia Potapova 7-6(5), 6-2

Simona Halep (2) - Veronika Kudermetova 6-1, 6-3

Iga Swiatek (15) - Fiona Ferro 6-4, 6-3



Optimi (meciuri care se știu deja), pe partea inferioară a tabloului de la AO:





Hsieh vs Vondrousova (19)

Muguruza (14) vs Osaka (3)

Sabalenka (7) vs Serena Williams (10)

Swiatek (15) vs Halep (2).