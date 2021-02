VIDEO Gestul făcut de Simona Halep după calificarea în optimi

Australian Open

Halep este în optimi la Melbourne (6-3, 6-1 cu Veronika Kudermetova), iar gestul de la finalul partidei a fost scos în evidență de organizatori pe site-ul oficial al primului Grand Slam al anului.





Pentru a șasea oară în carieră, Simona a ajuns în optimi la Australian Open, iar bucuria de la finalul partidei de vineri a fost una foarte mare.







După ultimul punct al confruntării, Halep și-a făcut cruce iar apoi a trimis "bezele" către cer.





Este deja un gest marcă înregistrată după cum au precizat și organizatorii australieni.







Simona Halep, după calificare în optimi:





Este a șasea oară când Simona ajunge în optimi la Australian Open. Cel mai bun rezultat a fost finala disputată la ediția din 2018: a cedat împotriva jucătoarei Caroline Wozniacki.

Pentru parcursul de până acum, Halep va primi 204.000 de euro și 240 de puncte în clasamentul WTA de simplu.

În optimi, Simona va da peste învingătoarea partidei dintre Iga Swiatek (favorită 15, ultima campioană de la Roland Garros) și Fiona Ferro (46 WTA).

La ediția din 2020, Halep a ajuns până în semifinale, acolo unde a fost învinsă de Garbine Muguruza (7-6(8), 7-5).



Su-Wei Hsieh - Sara Errani 6-4, 2-6, 7-5

Marketa Vondrousova (19) - Sorana Cirstea 6-2, 6-4

Garbine Muguruza (14) - Zarina Diyas 6-1, 6-1

Naomi Osaka (3) - Ons Jabeur (27) 6-3, 6-2

Aryna Sabalenka (7) - Ann Li 6-3, 6-1

Serena Williams (10) - Anastasia Potapova 7-6(5), 6-2

Simona Halep (2) - Veronika Kudermetova 6-1, 6-3







Optimi (meciuri care se știu deja):





Swiatek / Ferro vs Halep.









Hsieh vs Vondrousova (19)Muguruza (14) vs Osaka (3)Sabalenka (7) vs Serena Williams (10)