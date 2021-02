Ce a mulțumit-o pe Simona Halep după meciul care a dus-o în optimi - Ce spune despre un posibil duel cu Swiatek

De știut:



Su-Wei Hsieh - Sara Errani 6-4, 2-6, 7-5

Marketa Vondrousova (19) - Sorana Cirstea 6-2, 6-4

Garbine Muguruza (14) - Zarina Diyas 6-1, 6-1

Naomi Osaka (3) - Ons Jabeur (27) 6-3, 6-2

Aryna Sabalenka (7) - Ann Li 6-3, 6-1

Serena Williams (10) - Anastasia Potapova 7-6(5), 6-2

Simona Halep (2) - Veronika Kudermetova 6-1, 6-3







Optimi (meciuri care se știu deja):





Hsieh vs Vondrousova (19)

Muguruza (14) vs Osaka (3)

Sabalenka (7) vs Serena Williams (10)

Swiatek / Ferro vs Halep.