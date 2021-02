LiveText Simona Halep vs Veronika Kudermetova 6-1, 1-1

Australian Open

Serviciu precis, 15-0 pentru Halep.







1:1 Returul agresiv si precis face din nou diferenta pentru Simona: 15-30. Veronika comenteaza, isi reproseaza ceva. Duel de pe mediana castigat de Halep: sunt doua mingi de rebreak. Da, Simona castiga contra serviciului si restabileste egalitatea.







Simona loveste putin mai scurt, iar Kudermetova intra in minge si face diferenta cu un rever in lungul liniei (15-0). Halep construieste perfect punctul: dupa o dreapta inversa vine la fileu, iar voleul drive este minunat (15-15).







0:1 Halep serveste destul de bine pana la acest moment (30-30). Face insa si o dubla greseala si ofera o minge de break. Isi da unele palme peste coapsa. Veronika face pasul la fileu si castiga un punct foarte important: primul break reusit de rusoaica in acest meci...







Setul al doilea incepe cu Simona la serviciu, iar rusoaica castiga primul punct (0-15).







6:1 Kudermetova face o dubla greseala: a treia minge de set pentru Simona. Rusoaica forteaza inca o data, trimite la limita, dar mingea nu prinde terenul: setul intai ii revine jucatoarei noastre, 6-1.







Cu lejeritate, Simona trimite un retur direct castigator: minge de set. Veronika salveaza situatia cu un rever in lungul liniei: frumoasa executie. De la fileu, Simona o paseaza fara nicio emotie pe adversara: a doua minge de set. Combinatie: serviciu la exterior - rever in lungul liniei, iar Kudermetova castiga punctul - inca o egalitate.







Kudermetova este mai sigura in acest game de serviciu (40-15). Halep face pasul la plasa si castiga punctul (40-30). Simona nu renunta nici la acest game: trimite tot mai lung, aproape de linia de fund, iar Veronika nu mai poate returna: 40-40.







As la teu reusit de rusoaica: loveste foarte puternic mingea, in pofida faptului ca are alura de fotomodel: sa nu ne lasam pacaliti de acest aspect :)







Cu toate ca se apara incredibil, Simona pierde punctul: Kudermetova a plasat foarte bine un voleu de sub nivelul fileului (0-15). Halep este foarte puternic de pe baseline (15-15).







5:1 Lasata putin pe spate, Simona trimite in aut: 0-15. Urmeaza un serviciu foarte bun la exterior, mingea efectiv a fugit de adversara. Din teren, Kudermetova pune toate frustrarile acumulate intr-un rever: mingea nu prinde terenul. De la 0-30, se face 30-30. Urmeaza al patrulea as pentru Halep. Se face intre timp 5-1 pentru jucatoarea noastra.







Unde s-a facut diferenta pana acum







Simona a inceput sa simta foarte bine mingea: variaza loviturile inalte cu cele agresive, trimite cu adancime, iar Kudermetova nu are antidot. In plus, Halep a fost foarte precisa si inspirata de la retur.







4:1 Kudermetova continua sa serveasca foarte bine (15-15). Simona simte bine mingea pe forehand, iar acum trece in avantaj (15-30). Dreapta Simonei schimba partile, o incomodeaza pe adversara, avem doua mingi de break (15-40). Retur direct castigator cu un backhand invers: Simona conduce acum cu 4-1.







Din defensiva, Simona gaseste fantastic un rever in lungul liniei...Ce lovitura!







3:1 Dintr-o pozitie ideala, Kudermetova trimite in aut: a fortat inutil, avea jumatate de teren liber. Simona se apara formidabil, iar Veronika greseste pana la urma: Halep strange pumnul, ce punct a castigat!







Dupa trei puncte la rand ale Simonei, Veronika face diferenta de la retur: egalitate. As al Simonei, minge de 3-1. Nu se incheie game-ul, Halep trimite in plasa de pe mediana.







Simona nu simte foarte bine un passing, iar Veronika se impune de la fileu. Sunt doua mingi de break, Kudermetova a dominat iar punctul (15-40). Halep variaza foarte bine si reuseste sa salveze mingile de break (40-40).







Kudermetova preia initiativa si castiga punctul (0-15). Pune prea multa forta rusoaica intr-un forehand, egalitate (15-15).







1:2 Dupa un retur agresiv, Simona urca la fileu si inchide punctul cu o lovitura sigura. Din banda fileului mingea ii vine bine Simonei, iar ea nu o iarta pe adversara: passing de efect (0-30). Inca o data banda fileului: sunt trei mingi de break pentru Halep (0-40). Simona intuieste foarte bine serviciul adversarei si trimite perfect in lungul liniei: break la zero.







1:1 Dubla greseala a Simonei, se vede rezultatul agresivitatii rusoaicei la retur. A pornit rau game-ul, dar l-a terminat bine Halep: cu doua servicii precise.







Retur violent, Kudermetova este "on fire"...Castiga si un duel de pe mediana, se face 0-30. Nu este tocmai inceputul de meci pe care-l asteptam. Dupa un serviciu bun, Simona inchide punctul cu un smash (15-30). Vine si o prima eroare pe rever din partea rusoaicei (30-30). O ajuta putin si banda fileului pe sportiva noastra: 40-30. Se joaca deja la un nivel foarte ridicat, s-a trecut peste faza de tatonare.







0:1 Vine si primul punct al Simonei dupa o rama a adversarei. Game de serviciu castigat fara nicio emotie, rusoaica are acum 1-0.







Inca de la primul punct Veronika isi arata intentiile ofensive: ataca fiecare minge si inchide punctul cu o dreapta inside-in. Inca o lovitura direct castigatoare (30-0). E clar, rusoaica va incerca pe cat posibil sa dicteze ritmul, sa nu o lase pe Halep sa preia in vreun fel initiativa (40-0).







Cele doua sportive se afla la incalzire, in curand va incepe partida de pe Rod Laver Arena.







Simona a castigat tragerea la sorti si a ales sa primeasca. Meciul va incepe cu Veronika la serviciu.







Toate favoritele importante au ajuns deja în optimi (Serena, Osaka, Muguruza și Sabalenka), iar Simona Halep mai are un pas important de făcut pentru a fi acolo. Pe Rod Laver Arena, favorita numărul doi o întâlnește pe Veronika Kudermetova (Rusia - 36 WTA). Meciul va fi în direct pe Eurosport și LiveText pe HotNews.ro de la ora 10:00.





Kudermetova: 23 de ani, născută la Kazan, reședință: Moscova, 1,75 metri, jucătoare de mâna dreapta.







Halep și Kudermetova nu s-au mai întâlnit până acum.