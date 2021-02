LiveText Simona Halep vs Veronika Kudermetova (de la ora 10:00)

Toate favoritele importante au ajuns deja în optimi (Serena, Osaka, Muguruza și Sabalenka), iar Simona Halep mai are un pas important de făcut pentru a fi acolo. Pe Rod Laver Arena, favorita numărul doi o întâlnește pe Veronika Kudermetova (Rusia - 36 WTA). Meciul va fi în direct pe Eurosport și LiveText pe HotNews.ro de la ora 10:00.

Kudermetova: 23 de ani, născută la Kazan, reședință: Moscova, 1,75 metri, jucătoare de mâna dreapta.



Halep și Kudermetova nu s-au mai întâlnit până acum.





Su-Wei Hsieh - Sara Errani 6-4, 2-6, 7-5

Marketa Vondrousova (19) - Sorana Cirstea 6-2, 6-4

Garbine Muguruza (14) - Zarina Diyas 6-1, 6-1

Naomi Osaka (3) - Ons Jabeur (27) 6-3, 6-2

Aryna Sabalenka (7) - Ann Li 6-3, 6-1

Serena Williams (10) - Anastasia Potapova 7-6(5), 6-2





Optimi (meciuri care se știu deja):





Hsieh vs Vondrousova (19)

Muguruza (14) vs Osaka (3)

Sabalenka (7) vs Serena Williams (10)

Swiatek / Ferro vs Halep / Kudermetova.