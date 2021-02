Imaginile zilei la AO: Naomi Osaka și oaspetele nepoftit de pe teren

Cap de serie numărul trei, Naomi Osaka nu a avut bătăi de cap în meciul cu Ons Jabeur, nipona câștigand partida după doar o oră și 18 minute (6-3, 6-2). Faza zilei de la Australian Open a fost însă oferită pe "John Cain Arena" de un oaspete nepoftit.



Fotograful James Gourley a surprins imagini unice pe "John Cain Arena", acolo unde un fluture a devenit preț de câteva secunde personajul principal al partidei din turul al treilea.



Ce a ieșit puteți vedea mai jos:

Sursa foto: James Gourley / Shutterstock Editorial / Profimedia







Su-Wei Hsieh - Sara Errani 6-4, 2-6, 7-5

Marketa Vondrousova (19) - Sorana Cirstea 6-2, 6-4

Garbine Muguruza (14) - Zarina Diyas 6-1, 6-1

Naomi Osaka (3) - Ons Jabeur (27) 6-3, 6-2

Aryna Sabalenka (7) - Ann Li 6-3, 6-1

Serena Williams (10) - Anastasia Potapova 7-6(5), 6-2





Optimi (meciuri care se știu deja):





Hsieh vs Vondrousova (19)

Muguruza (14) vs Osaka (3)

Sabalenka (7) vs Serena Williams (10)

Swiatek / Ferro vs Halep / Kudermetova.