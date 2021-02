Cum arată partea de tablou a Simonei Halep după ce favoritele au câștigat - Meciuri tari de tot în optimi

Australian Open

Serena Williams, Naomi Osaka, Garbine Muguruza și Aryna Sabalenka s-au calificat vineri în optimile de la Australian Open, fază a competiției unde vom avea parte de meciuri foarte tari. Toate aceste jucătoare se află pe partea de tablou a Simonei Halep (va juca cu Veronika Kudermetova - LiveText pe HotNews.ro de la ora 10:00).





Serena Williams a trecut în două seturi de Anastasia Potapova, scor 7-6(5), 6-2, având ceva probleme doar în primul set.







Garbine Muguruza nu a avut emoții cu Zarina Diyas (6-1, 6-1), Aryna Sabalenka a învins-o pe Ann Li (6-3, 6-1), iar Naomi Osaka a trecut de Ons Jabeur (6-3, 6-2).



Feminin, turul III:



Su-Wei Hsieh - Sara Errani 6-4, 2-6, 7-5

Marketa Vondrousova (19) - Sorana Cirstea 6-2, 6-4

Garbine Muguruza (14) - Zarina Diyas 6-1, 6-1

Naomi Osaka (3) - Ons Jabeur (27) 6-3, 6-2

Aryna Sabalenka (7) - Ann Li 6-3, 6-1

Serena Williams (10) - Anastasia Potapova 7-6(5), 6-2





Optimi (meciuri care se știu deja):





Hsieh vs Vondrousova (19)

Muguruza (14) vs Osaka (3)

Sabalenka (7) vs Serena Williams (10)

Swiatek / Ferro vs Halep / Kudermetova.