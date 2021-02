Sorana Cîrstea și explicațiile pentru eliminare - Unde a pierdut meciul cu Marketa Vondrousova

Aventura Soranei Cîrstea la Australian Open s-a oprit în turul al treilea, sportiva noastră fiind învinsă de Marketa Vondrousova (20 WTA), scor 6-4, 6-2. La finalul duelului, sportiva noastră a tras concluziile și a explicat ceea ce a făcut greșit în meciul cu finalista de la Roland Garros din 2019.







Ce a spus Sorana





"Am început cam greu meciul, am făcut multe greșeli, am simțit că meciul a fost în mâna mea, dar nu am reușit să câștig momentele importante, aici s-a făcut diferența.







Sorana Cîrstea pentru Eurosport.ro. La 4-4 am avut câteva mingi pentru game, la 5-4 pentru ea am avut minge de break, cred că aici s-a jucat pentru că începusem deja să mă simt mai bine pe teren, dar nu am reușit să iau setul doi și acolo s-a terminat meciul" -





Crede că a făcut progrese evidente







"Cred că joc mult mai bine, am progresat, sunt pe un drum ascendent, îmi pare rău că n-am reușit să-mi fructific șansele astăzi, însă clar a fost o călătorie pozitivă, de pe care pot să construiesc foarte mult", a concluzionat Sorana Cîrstea.