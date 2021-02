​LiveText Sorana Cîrstea vs Marketa Vondrousova 2-6, 1-3

Australian Open, turul III

Cîrstea vs Vondrousova





Titluri WTA: 1 - 1

Bani câștigați din tenis: $5,828,599 - $3,059,415

Cel mai bun loc ocupat: 21 - 14

Loc actual: 68 - 20

Vârstă: 30 - 21

Înălțime: 1.76m - 1.72m.

Marketa mai trimite o dată mingea peste Sorana. Un atac mai bun al Soranei, după ce a construit foarte bine punctul. Sorana are încă timp să revină, dar trebuie să fie mai consistentă.Primul as al partidei. Retur excelent al Soranei, Marketa nu a avut răspuns. Sorana este prea aproape de fileu și nu mai poate ridica mingea. Scurta Soranei este previzibilă, Vondrousova ajunge fără probleme și o pasează. Sorana ajunge la scurtă, dar Marketa o lobează și își confirmă break-ul.Ofensivă totală a Soranei, care nu mai așteaptă și urcă de fiecare dată la fileu (fără precizie deocamdată). Sorana trimite moale, dar Vondrousova comite o eroare necaracteristică. Încă o lovitură fără forță a Marketei. Sorana are 21 de erori neforțate, Marketa doar 9. Sorana construiește lovitură cu lovitură, dar ratează în momentul decisiv. Marketa face break-ul.Retur bun, în corpul adversarei. Marketa servește foarte bine la exterior. Sorana ratează o lovitură și își leagă șireturile. Serviciu la linie, Sorana nu are nicio șansă. Un retur care îi pune probleme cehoaicei (40-30). Dar Marketa închide game-ul cu un forehand în lung de linie.Cîrstea a revenit pe teren și va servi. Setul începe cu cel mai spectaculos schimb al partidei: Sorana se impune după 19 lovituri cu un smash. Încă o eroare a Soranei, poate va reușit să oprească robinetul în acest set. Sorana lovește de jos și trimite mult în afara terenului. Sorana urcă la fileu, dar trimite de fiecare dată pe direcția adversarei și Marketa este mai inspirată: o pasează cu o lovitură scurtă (două mingi de break). Prima este salvată. Rever superb al Soranei, mingea a aterizat pe linie. Sorana se întinde după o minge, dar nu ajunge suficient de rapid și mingea se oprește în bandă. Agresivă din nou, Sorana are mai mult succes de această dată: lobul Marketei a aterizat în spatele liniei de fund. Lovitură în lung de linie reușită de Sorana! Românca alternează momentele slabe cu unele foarte bune. Încă un atac la fileu al Soranei! Cîrstea închide game-ul după ce salvează trei mingi de break.Sorana a mers la vestiare după primul set.Sorana pare să fi renunțat la acest set: retur fără vlagă. Un schimb mai reușit pentru româncă, atacul s-a oprit în colțul terenului. Sorana ajunge iar la o scurtă, intimidează din apropierea fileului și Vondrousova ratează lobul. Lovitura în cross a Soranei a ieșit puțin în afara terenului (lucru confirmat de reluarea oficială). Cât de bine plasează Sorana această lovitură (mingea a aterizat pe linie)! Minge de break. Sorana ratează mult prea ușor această ocazie. Cîrstea ajunge la fileu, dar Vondrousova este inspirată și o pasează obținând o minge de set. Sorana câștigă cel mai disputat punct al game-ului (rever bun, lângă linie). Serviciu bun la exterior. A 15-a eroare neforțată a Soranei (Marketa are doar 5) și setul se termină.Un passing foarte bun de rever al Marketei. Eroare după eroare, Sorana rămâne în urmă. Serviciul este bun, dar continuarea este complet ratată: lovitură prea lungă (0-40). Un atac bun de această dată, Marketa ratează prima minge de break. Lovitura în lung de linie este ratată, Vondrousova se distanțează.Încă o dublă greșeală a Marketei. Serviciul o scoate mult în exterior pe Sorana, Marketa are o misiune ușoară. A treia dublă greșeală (15-30). Sorana ratează dintr-o poziție avantajoasă. Vondrousova forțează pe reverul Soranei și eroarea vine. Încă o greșeală cu backhand-ul. Cehoaica își confirmă avantajul.Sorana construiește bine punctul, își plimbă adversara și aceasta greșește. Forehand-ul Soranei iese mult afară. Marketa este foarte agresivă la retur și o surprinde pe Sorana (15-30). Superb! Sorana ajunge la timp la o scurtă și închide punctul cu un voleu-drive. Sorana ratează o lovitură și îi oferă prima minge de break adversarei. Cîrstea nu lasă mingea să cadă și ratează voleul.Sorana returnează foarte bine, dar Vondrousova se întinde și trimite în spațiul lăsat liber de româncă. Marketa ajunge rapid la 40-0, Sorana nu a avut multe șanse în acest joc. Sorana face pasul în față și o pasează pe Marketa (40-15). Retur în fileu.Marketa lovește prea puternic, mingea iese afară. Sorana urcă la fileu, dar Vondrousova este atentă și o pasează în cross. Serviciu incomod care îi pune probleme Marketei (retur în culoarul de dublu). O lovitură moale a cehoaicei, game bun pentru Sorana. Serviciu bun al Soranei.Marketa începe cu o dublă greșeală primul game de serviciu. Sorana cere o analiză video, după o lovitură lungă a Marketei (mingea a prins la limită linia de fund). Sorana controlează schimbul de pe baseline, dar ratează forehand-ul decisiv. Serviciu puternic al Marketei, returul iese afară. Vondrousova trimite un slice care o incomodează pe Sorana și egalează.Un prim serviciu bun al româncei, Marketa a returnat în fileu. Sorana atacă bine în exterior și forțează o eroare a adversarei. Marketa încearcă un retur agresiv, dar mingea se oprește în fileu. Vondrousova profită de un serviciu secund mai moale al Soranei și câștigă punctul cu un forehand în lung de linie. Ce atac al Soranei! Românca închide game-ul cu o lovitură în colțul terenului.Partida a început cu Sorana la serviciu.Marketa a câștigat tragerea la sorți și a ales să primească.Sunt 18 grade Celsius la Melbourne..Cele două jucătoare au intrat pe teren.​Cele două jucătoare nu s-au mai întâlnit în circuitul WTA.Câștigătoarea partidei dintre Cîrstea și Vondrousova se va duela în runda următoare cu învingătoarea duelului Su-Wei Hsieh (Taiwan, 71 WTA) vs Sara Errani (Italia, 134 WTA).Cea mai importantă performanță a Soranei (68 WTA) la Melbourne este calificarea în turul 4, la ediția din 2017. În turul trei (acolo unde se află în prezent) a mai ajuns în 2012 și 2013.