VIDEO Scandal la Australian Open: Dialogul dintre Fabio Fognini și compatriotul Salvatore Caruso după un meci epic

Tenismenii italieni Fabio Fognini, locul 17 ATP şi cap de serie numărul 16, şi Salvatore Caruso, locul 78 ATP, s-au certat după meciul pe care l-au disputat, joi, pe John Cain Arena de la Melbourne Park, în turul al doilea al Australian Open, întâlnire care a durat aproape patru ore şi s-a încheiat cu scorul de 4-6, 6-2, 2-6, 6-3, 7-6 (14-12) în favoarea primului.





Caruso l-a acuzat pe Fognini de lipsă de respect, pentru că i-a spus în timpul meciului că a câştigat cu noroc anumite puncte.





Cum a decurs dialogul dintre cei doi:







"Ai fost al dracului de norocos, ar fi trebuit să-ţi ceri scuze, nu aveam lipsă de respect faţă de tine, până acum", a spus Fognini.



"Despre ce vorbeşti?", a întrebat Caruso.



FF: "Nu pot să spun că ai fost norocos?"



SC: "Nu am îndrăznit să spun un cuvânt tot meciul."



FF: "Am spus ceva pentru că ai cerut-o."



SC: "Nu am îndrăznit să spun niciun cuvânt tot meciul, gata, acum!"



FF: "Nu pot să-ţi spun că ai fost norocos? Care e problema?



SC: "Poţi să faci ce vrei!"



FF: "Ţi-am spus că ai fost norcos, dacă greşesc, spune-mi, dar nu mă ataca!"



SC: "Nu te atac, îţi spun doar că nu acesta este modul în care să te comporţi, pentru că nu ţi-am spus niciun cuvânt. Pot să spun că nu mă aşteptam la asta din partea ta."



FF: "La ce nu te aşteptai? Ţi-am spus că ai fost norocos, nu ţi-a plăcut, ce ar fi trebuit să spun?"



SC: "Nu aşa se face."



FF: "De ce? Care a problema?", i-a mai aruncat Fognini compatriotului său, care părăsea arena.



Cei doi jucători s-au apropiat periculos de mult la un moment dat şi părea că se vor lua la bătaie, dar au fost despărţiţi de un oficial.



Fognini va juca în turul al treilea cu australianul Alex de Minaur, locul 23 ATP şi cap de serie numărul 21, informează News.ro.