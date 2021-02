Simona Halep și problemele medicale care nu îi dau pace: ​"Am simțit că pocnește ceva"

”Mi-am depășit puțin limitele. Corpul meu... Spatele meu, am simțit că pocnește ceva, la finalul meciului. Dar știu că am destul timp pentru recuperare până la următorul meci. Oricum am amintiri plăcute din meciurile de peste patru ore de aici, de la Melbourne, așa că m-am gândit că dacă trec peste meciul ăsta voi avea timp să mă recuperez”,Durerile de spate i-au pus probleme Simonei și la ultimul turneu, Gippsland Trophy. În sferturi, Halep a pierdut în fața Ekaterinei Alexandrova , scor 6-2, 6-1.