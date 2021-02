Ce a spus Ajla Tomljanovic după înfrângerea dureroasă cu Simona Halep

Ajla Tomljanovic a declarat, miercuri, în conferinţa de presă de după meciul de la Australian Open cu Simona Halep, că românca nu este degeaba numărul 2 mondial, ceea ce a arătat în setul decisiv, şi că va dura câteva zile până când va reuşi să treacă peste această înfrângere, informează News.ro.



Halep vs Tomljanovic 4-6, 6-4, 7-5, după două ore și 34 de minute.





"Este foarte greu să vorbesc acum, să văd ceva pozitiv. Până la urmă îmi doream să câştig în orice fel, chiar şi cu cel mai prost tenis posibil. Cred că acum vorbesc emoţiile. Ştiu că a fost un meci de un nivel înalt. Dar am pierdut.





În subconştient am simţit că sunt incredibil de aproape, dar în acelaşi timp ştiam că Simona nu va ceda uşor. A făcut exact ce mă aşteptam: şi-a crescut nivelul, nu mi-a lăsat prea multe până la final. Îmi doresc să fi rămas un pic mai agresivă. Nu degeaba este numărul doi mondial" - Ajla Tomljanovic.



Tomljanovic a precizat că este foarte afectată de eşecul în faţa româncei, dar trebuie să vadă şi o parte pozitivă.







"În urmă cu trei luni nu ştiam dacă sunt capabilă să joc un astfel de meci. Am oameni incredibili în jurul meu şi am învăţat să împărtăşesc sentimentele. Mă va durea poate câteva zile dar voi reîncepe antrenamentele şi voi juca săptămâna viitoare. Este foarte greu, acum nu îmi pasă cât de bun a fost meciul. Am pierdut" - Ajla Tomljanovic.