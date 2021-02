Ce l-a deranjat pe Darren Cahill la eleva sa - Simona Halep a vorbit despre acest aspect la conferința de presă

Simona Halep a vorbit la conferința de presă de după meciul cu Ajla Tomljanovic și despre aspectele mai puțin plăcute ale meciului istovitor de miercuri. Locul 2 WTA, Halep le-a spus jurnaliștilor că l-a deranjat pe Darren Cahill.





Halep vs Tomljanovic 4-6, 6-4, 7-5, după două ore și 34 de minute.





Antrenorul australian i-a reproșat Simonei că a fost mult prea nervoasă și că a adus aminte de <vechea Simo>.







Sportiva noastră l-a contrazis însă pe Darren, precizând că a progresat la un capitol: a luptat până la capăt.





Ce l-a supărat pe Darren Cahill







"Eram nervoasă înainte de meci, am vorbit prea mult, am spus lucruri negative. Vreau să le prezint scuze celor din echipă pentru că am fost dură cu ei, dar se mai întâmplă.





Am vorbit cu Darren după meci și mi-a zis <ai arătat ca vechea Simo>. Am zis că nu, că am progresat la un capitol: am luptat până la final.







A fost de acord cu mine. E un mare plus, chiar dacă am vorbit mult pe teren și am fost pesimistă. Am putut câștiga meciul și am revenit de la 2-5 în decisiv", a spus Simona Halep.







"Sunt mândră de ceea ce am realizat pe teren, de modul cum am luptat. La 2-5 în decisiv m-am relaxat. Echipa mi-a zis că așa trebuia să joc tot meciul.







Uneori, când simt că meciul e terminat, doar încerc să joc ca și cum nu aș avea nimic de pierdut. Ea avea un avans mare și am zis că trebuie să mă relaxez și să fac lucrurile mai bine", a completat Halep.