LiveText Simona Halep vs Ajla Tomljanovic 4-5

4:5 Raliurile odata prelungite aduc sanse importante pentru Simona (0-15). Simona rateaza cu backhandul (executie inghesuita), iar apoi striga tare: Reverul, reverul! Ajla isi vede de treaba si mai castiga un punct: voleul drive a fost unul foarte bun (30-15). Dubla greseala: 30-30 si 4-4. Ce punct urmeaza. Simona joaca inteligent, inalta mingea, iar Ajla este incomodata: minge de break. Tomljanovic serveste insa foarte precis la teu si salveaza situatia: egalitate. Inca un serviciu incredibil, a riscat cu al doilea. Pana la urma, Ajla isi castiga serviciul si muta toata presiunea pe umerii Simonei: 5-4







4:4 Simona serveste cu mingi noi. Ajla are mare noroc cu banda fileului - face parte din joc insa...Cat de bine simte o scurta Ajla: cat de bine a ascuns executia (15-15). Cel mai intens schimb de mingi de pana acum ii revine Simonei: la ce nivel s-a jucat! Halep strange pumnul, simte ca a fost un punct foarte important (30-30). Simona ajunge la o scurta, iar apoi plaseaza cu reverul in lungul liniei: ce executie! De pe mediana, Simona nu mai gaseste terenul cu o dreapta: egalitate, inca o un game dificil de serviciu pentru Halep. Dubla greseala, iar acum avem minge de break pentru Ajla. Obligata sa loveasca din deplasare, Ajla trimite mingea in fileu: egalitate. Inca o scurta care ii aduce punctul: cat de bine simte aceste momente Tomljanovic. Din fericire, nici de aceasta data nu vine breakul: Ajla trimite cu prea multa forta, terenul uneori pare prea mic pentru ea.







Simona scapa dintr-un moment foarte greu: a salvat mingea de break, iar acum a egalat la 4...Ce meci echilibrat avem!







3:4 Rever invers de manual al Simonei, reactie de orgoliu (mingea efectiv a ciupit tusa). Ajla revine insa cu un as (15-15). Tomljanovic face pasul la fileu si inchide punctul: 30-15. Este clar, Ajla este jucatoarea mai agresiva si mai inspirata in aceste momente...Doar ce am laudat-o, iar Ajla comite o eroare importanta de pe baseline. Vine si o dubla greseala (30-40). Uneori este nevoie si de o mana de ajutor din partea adversarei. De nicaieri practic, Simona face rebreakul - sa nu uitam si importanta ajutorului venit de peste fileu. Nu mai conteaza, Halep opreste cumva seria castigatoare a Ajlei...







2:4 Contre-pied inspirat al Simonei (15-0). Lasata pe spate, Simona trimite mult in aut. Mingea vine cu viteza din terenul advers, iar Halep nu are prea mult timp sa-si gaseasca loviturile. Stia insa acest lucru de la inceput. Inca o eroare de pe mediana, primele semne de frustare pentru jucatoarea noastra (30-30). Minge de break, retur pe linie. Simona incearca sa forteze cu un backhand in cross lung, mingea nu prinde terenul. Sunt deja 4 gameuri la rand castigate de Ajla...







Ce s-a schimbat







Dupa un inceput solid de meci, Simona nu mai gaseste aceeasi lungime in executii, permitandu-i adversarei sa vina peste ea. Loviturile plate ale Ajlei ii iau considerabil din optiuni sportivei noastre.







2:3 As venit din partea Ajlei: pare pe un val de incredere dupa breakul de mai devreme. Simona ajunge tarziu la o minge, iar punctul ii revine adversarei (30-0). Tomljanovic continua sa serveasca foarte bine (40-15). Da, sunt trei gameuri la rand castigate de Ajla: Simona nu pare intr-un moment prea bun. Pierderea gameului de serviciu a lasat ceva urme la nivel mental...







2:2 Cu toate ca are in rever un prieten de nadejde, Ajla greseste tocmai de pe aceasta parte. A fost un raliu intens, se face deja multa risipa de energie, este un meci de lupta. Apare si prima dubla a Simonei (15-15). Retur pe linie, Simona a tot asteptat sa se auda autul, dar acesta nu a mai venit...Halep egaleaza cu un serviciu spre reverul australiencei (30-30). In ce moment potrivit vine asul: 40-30. Ce pacat! Voleu drive ratat de Simona, cu toate ca avea mult teren liber...Prima minge de break pentru Ajla: Simona a scapat o dreapta lovita de pe este nivelul umarului. Ajla face un pas in fata, dar forta nu inseamna totul: minge nu este controlata cum trebuie si se duce in aut: egalitate. Serviciu la exterior, inca o minge de 3-1 pentru Halep.







Ajla face pasul in fata, plaseaza bine mingea cu reverul, iar gameul continua: inca o egalitate. Reverul in lungul liniei nu prinde terenul: inca o sansa de break.







Simona face pasul in fata, loveste violent, iar acum avem inca o egalitate. Este cel mai lung game de pana acum. Halep trimite mult prea scurt, iar Ajla nu o iarta: a treia minge de break. Inca o egalitate: returul nu gaseste terenul. Ce game avem!







Ajla preia initiativa cu ajutorul returului, iar apoi isi procura inca o minge de break (a patra). Din pacate, gameul maraton se incheie cu o dubla greseala. De la 2-0, acum este 2-2.







Cum se joaca pana acum







Ajla incearca sa loveasca mingea din urcare, sa trimita cat mai puternic cu ale sale lovituri plate. De cealalta parte, Simona si-a propus sa varieze, sa inalte mingea atunci cand e cazul si sa o incomodeze pe adversara cu executii cu mult topspin.







2:1 De pe culoarul de dublu, Simona nu mai poate returna cu un backand in cross lung. Ajla pare mai stabila pe partea de rever, se si deplaseaza mult pentru a trimite cu aceasta lovitura. Tomljanovic este in control in acest game de serviciu (40-0). A fost ceva mai devreme si o rama a Simonei. A treia dubla greseala din acest meci. Gameul se incheie cu o eroare nefortata a Simonei, iar Ajla apare pe tabela de pe Margaret Court Arena...







2:0 Simona joaca mult pe centru, nu ii deschide unghiurile adversarei. Halep castiga un raliu dur de pe mediana (15-0). Vine si un prim serviciu foarte bun (30-0). Halep trimite cu mult topspin, mingea capata inaltime, iar forehandul Ajlei nu mai gaseste terenul (40-0). Retur direct castigator al australiencei: 40-15. O eroare a Simonei cu dreapta, game-ul se strange, desi mai devreme era 40-0...Nu este insa loc de emotii: Simona serveste foarte bine la exterior, se face 2-0.





1:0 O prima minge inaltata de Simona, 15-0. Asa cum ne asteptam, Ajla incepe cu lovituri puternice, plate. Simona trebuie sa gasesca cheia pentru a-i tempera elanul. Tomljanovic serveste violent, se vede mai bine forta executiei cu ajutorul filmarii de la nivelul terenului. Dubla greseala, Ajla a fortat din plin cu serviciul al doilea (40-40). Inca o dubla, se simte presiunea chiar de la gameul de debut. Fara sa faca nimic special, Simona face breakul. Ajla a aratat inca din debutul confruntarii ca are ceva emotii...







A inceput partida cu Ajla la serviciu.







In tribuna poate fi vazut si Matteo Berrettini - jucator italian de tenis, el este iubitul sportivei Ajla Tomljanovic.







Incalzirea s-a incheiat, in scurt timp va incepe partida.







Simona a castigat tragerea la sorti si a ales sa primeasca.





Sunt 27 de grade Celsius la Melbourne.







Pot fi vazute mai multe steguri tricolore in tribune.







Cele doua jucatoare au intrat in arena.







Spectatori zambitori pe Margaret Court Arena. Nu degeaba este supranumit "Grand Slam-ul Vesel".





Vreme frumoasa la Melbourne, chiar calduroasa.







De știut:





Veronika Kudermetova (Rusia, 36 WTA, favorită 32) a trecut de Varvara Gracheva (97 WTA), scor 5-7, 6-2, 6-2. Meciul a durat o două ore și șase minute.







Kudermetova va fi viitoarea adversară a învingătoarei disputei dintre Simona Halep și Ajla Tomljanovic.







Simona Halep (2 WTA) o întâlnește în turul al doilea de la Australian Open pe Ajla Tomljanovic (ocupanta locului 72 în lume). Sportiva care reprezintă Australia a reușit să câștige set împotriva Simonei chiar și la Roland Garros. Meciul este LiveText pe HotNews.ro și în direct pe Eurosport.







În runda inaugurală, Halep a trecut de Lizette Cabrera, scor 6-2, 6-1.

Halep vs Tomljanovic:

Titluri WTA: 22-0

Bani câștigați din tenis: $37.045.910 vs $2.874.866

Victorii / înfrângeri: 516/217 vs 306/230

Cel mai bun loc ocupat: 1 WTA vs 39 WTA

Loc actual: 2-72

Vârsta: 29-27

Înalțime: 1.68 metri vs 1.80 metri

Ambele sunt jucătoare de mâna dreaptă



Meciuri directe: 3-0 pentru Halep



2020, Adelaide (hard): 6-4, 7-5

2019, Roland Garros (zgură): 6-2, 3-6, 6-1

2018, Cincinnati (hard): 4-6, 6-3, 6-3 pentru Halep. 2020, Adelaide (hard): 6-4, 7-52019, Roland Garros (zgură): 6-2, 3-6, 6-12018, Cincinnati (hard): 4-6, 6-3, 6-3 pentru Halep.