Australian Open: Bianca Andreescu, eliminată în turul doi de locul 71 WTA

După ce în runda inaugurală a eliminat-o pe Mihaela Buzărnescu, Bianca Andreescu a părăsit Australian Open în turul al doilea. Cap de serie numărul 8, Bianca a fost învinsă categoric de incomoda Su-Wei Hsieh, 35 de ani - ocupanta locului 71 în ierarhia mondială.

Aflată la primul turneu după 15 luni de inactivitate, Bianca a cedat în două manșe, scor 6-3, 6-2. Partida a durat 83 de minute.



Ce spune Bianca despre înfrângere

"Ea a jucat foarte bine, trebuie să recunosc, merită această calificare. Sper să revin să joc tenis de cel mai înalt nivel și să încerc să o fac cât mai repede cu putință.

Știam că e o adversară foarte puternică și că variază loviturile. Am crezut că am soluția pentru a-i contracara jocul, dar n-am reușit. E redutabilă și la jocul din apropierea fileului" - Bianca Andreescu.



