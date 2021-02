Sorana Cîrstea, una dintre victoriile carierei - A eliminat-o pe Petra Kvitova, dublă campioană de Grand Slam

Sorana Cîrstea este în turul trei de la Australian Open, sportiva noastră reușind una dintre cele mai importante victorii din carieră: a trecut de Petra Kvitova, locul 8 WTA și dublă campioană de Grand Slam. "Am făcut meciul perfect", a spus, printre altele, Sorana la finalul partidei de pe Margaret Court Arena.

După un meci electrizant de două ore și trei minute, Sorana s-a impus în trei seturi, scor 6-4, 1-6, 6-1.





Finalistă în 2019 la Grand Slam-ul de la Melbourne, Petra s-a văzut învinsă la ediția din acest an încă din turul al doilea, Sorana Cîrstea reușind o victorie superbă.



Pe Margaret Court, Cîrstea a jucat "meciul perfect", așa cum chiar ea a declarat la finalul victoriei împotriva unei mari campioane precum Petra Kvitova.

Cine este Petra Kvitova



Fostă ocupantă a locului 2 WTA (pe 31 octombrie 2011), Petra Kvitova (va împlini 31 de ani pe 8 martie) a câștigat de-a lungul carierei 27 de turnee WTA, două dintre acestea fiind de Grand Slam (Wimbledon 2011 și 2014). De asemenea, are o finală la Australian Open la ediția din 2019 (a fost învinsă de Naomi Osaka). A adunat doar din premiile din tenis $32.572.604.





De știut:

Sorana și Marketa Vondrousova nu s-au mai duelat până acum în circuitul WTA.

Ce a spus Sorana la finalul partidei





"Petra este o jucătoare minunată, știam că loveşte mingea foarte bine. Am avut însă încredere în mine, am mai învins-o în trecut (n.r. în două rânduri până la duelul de miercuri).





Sunt foarte fericită, am făcut meciul perfect. În setul al doilea nu am mai putut impune ritmul, am ajuns în defensivă, dar am căutat în permanență să revin în decisiv și să lovesc cât mai la linie. Mi-a ieșit.







Nu știam cu cine voi juca (n.r. cu Marketa Vondrousova), dar acum important este să mă recuperez după efortul făcut astăzi. Am jucat peste două ore pe această căldură.







E remarcabil pentru mine că am reușit să joc atât de bine după două săptămâni de carantină în care nu am avut posibilitatea să mă antrenez" - Sorana Cîrstea.