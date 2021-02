Australian Open: Nadal, Medvedev și Tsitsipas, în turul doi fără set pierdut (Rezultatele zilei)

​Principalii favoriți de pe partea inferioară de tablou s-au descurcat destul de bine la meciurile de debut de la Australian Open, Rafael Nadal, Daniil Medvedev și Stefanos Tsitsipas câștigându-și meciurile fără să piardă vreun set.







Radu Albot (Moldova) și Alexei Popyrin (Australia) au reușit surprizele zilei: i-au eliminat pe favoriții Roberto Bautista Agut (12), respectiv David Goffin (13).







Turul I, rezultate consemnate marți:





7-Andrey Rublev vs Yannick Hanfmann 6-3 6-3 6-4

Thiago Monteiro vs Andrej Martin 7-6(6) 6-1 6-2

Feliciano Lopez vs Li Tu 6-7(1) 6-4 7-6(4) 6-4

31-Lorenzo Sonego vs Sam Querrey 7-5 6-4 6-4

24-Casper Ruud vs Jordan Thompson 6-3 6-3 (abandon)

Tommy Paul vs Nikoloz Basilashvili 6-4 7-6(0) 6-4

Christopher OConnell vs Jan-Lennard Struff 7-6(2) 7-6(5) 6-1

Radu Albot vs 12-Roberto Bautista Agut 6-7(1) 6-0 6-4 7-6(5)

Alexei Popyrin vs 13-David Goffin 3-6 6-4 6-7(4) 7-6(6) 6-3

Lloyd Harris vs Mikael Torpegaard 4-6 6-3 6-2 6-2

Mackenzie McDonald vs Marco Cecchinato 3-6 6-3 6-2 6-2

22-Borna Coric vs Guido Pella 6-3 7-6(5) 7-5

28-Filip Krajinovic vs Robin Haase 7-6(4) 6-3 4-6 6-2

Pablo Andujar vs Quentin Halys 6-4 7-5 7-5

Roberto Carballes Baena vs Attila Balazs 7-5 3-6 6-2 6-3

4-Daniil Medvedev vs Vasek Pospisil 6-2 6-2 6-4

5-Stefanos Tsitsipas vs Gilles Simon 6-1 6-2 6-1

Thanasi Kokkinakis vs Soon Woo Kwon 6-4 6-1 6-1

Carlos Alcaraz vs Botic van de Zandschulp 6-1 6-4 6-4

Mikael Ymer vs 26-Hubert Hurkacz 3-6 6-3 3-6 7-5 6-3

19-Karen Khachanov vs Aleksandar Vukic 6-3 6-7(4) 7-6(2) 6-4

Ricardas Berankis vs Sumit Nagal 6-2 7-5 6-3

Tomas Machac vs Mario Vilella Martinez 6-7(5) 7-5 6-0 (abandon Mario)

9-Matteo Berrettini vs Kevin Anderson 7-6(9) 7-5 6-3

16-Fabio Fognini vs Pierre-Hugues Herbert 6-4 6-2 6-3

Salvatore Caruso vs Henri Laaksonen 6-2 6-4 6-3

Pablo Cuevas vs Andreas Seppi 6-4 4-6 6-2 6-2

21-Alex De Minaur vs Tennys Sandgren 7-5 6-1 6-1

Cameron Norrie vs 30-Daniel Evans 6-4 4-6 6-4 7-5

Roman Safiullin vs Ilya Ivashka 6-4 6-3 6-4

Michael Mmoh vs Viktor Troicki 7-6(3) 6-7(3) 3-6 7-6(3) 7-5

2-Rafael Nadal vs Laslo Djere 6-3 6-4 6-1.