Ashleigh Barty, victorie uluitoare în turul întâi: A pierdut doar 10 puncte

Ashleigh Barty a reușit o adevărată demonstrație de forță în runda inaugurală de la Australian Open, lidera mondială trecând de Danka Kovinic (82 WTA) după un meci de doar 44 de minute. Barty nu a cedat vreun game (6-0, 6-0), iar șapte dintre acestea au fost câștigate la zero...

Barty a reușit să câștige primul set după doar (!) 19 minute, scor 6-0. Nu sunt multe de spus despre o asemenea manșă, una în care lidera mondială a cedat doar patru puncte...Neverosimil.



Lucrurile nu s-a schimbat prea mult nici în al doilea set, unul câștigat tot la zero.

Danka a reușit să termine partida cu 10 puncte (!) câștigate, o dispută de 44 de minute pe care, cel mai probabil, nu o va uita toată cariera...



De știut despre victoria uluitoare a lui Ashleigh Barty:

