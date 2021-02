Programul zilei de miercuri - Când va juca Simona Halep cu Ajla Tomljanovic

Duelul Simonei (2 WTA) cu Ajla Tomljanovic (72 WTA) va fi primul din sesiunea de seară de pe Margaret Court Arena. Confruntarea va începe la ora 10:00 (ora României) și va fi în direct pe Eurosport și LiveText pe HotNews.ro.







Halep vs Tomljanovic:



Titluri WTA: 22-0

Bani câștigați din tenis: $37.045.910 vs $2.874.866

Victorii / înfrângeri: 516/217 vs 306/230

Cel mai bun loc ocupat: 1 WTA vs 39 WTA

Loc actual: 2-72

Vârsta: 29-27

Înalțime: 1.68 metri vs 1.80 metri

Ambele sunt jucătoare de mâna dreaptă







Meciuri directe: 3-0 pentru Halep





2020, Adelaide (hard): 6-4, 7-5

2019, Roland Garros (zgură): 6-2, 3-6, 6-1

2018, Cincinnati (hard): 4-6, 6-3, 6-3 pentru Halep