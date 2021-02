Adversara Simonei Halep este optimistă - Cum crede că o poate elimina pe a doua favorită de la Melbourne

Alja Tomljanovic este viitoarea adversară a Simonei Halep la Australian Open (turul II), ocupanta locului 72 WTA vorbind cu presa despre cum crede că o poate elimina pe a doua favorită de la Melbourne. Australianca a pierdut toate cele trei întâlniri directe cu Simona, dar simte că acum poate fi momentul său.





Ce spune Ajla Tomljanovic







"Nu e niciodată ușor să joci împotriva unui cap de serie. Am jucat cu Simona de câteva ori, dar nu am învins-o niciodată. Dar întotdeauna au fost meciuri echilibrate. Simt că dacă mă voi ține de planul meu de joc am o șansă să câștig. Tenisul este imprevizibil. Nu am nimic de pierdut.





În ultimul meci cu ea (Adelaide, în 2020), am stat prea departe de teren și m-am trezit târziu. Am fost aproape să o înving la Cincinnati, acel meci încă mă bântuie. Am condus cu 3-0 în decisiv.





E vorba doar despre cum reușești să gestionezi finalurile de meci, de a-ți impune jocul în momentele cheie, lucruri pe care Simona Halep reușește să le facă, de aceea se află în top de atât de mult timp" - Ajla Tomljanovic, la conferința de presă.











Halep vs Tomljanovic:



Titluri WTA: 22-0

Bani câștigați din tenis: $37.045.910 vs $2.874.866

Victorii / înfrângeri: 516/217 vs 306/230

Cel mai bun loc ocupat: 1 WTA vs 39 WTA

Loc actual: 2-72

Vârsta: 29-27

Înalțime: 1.68 metri vs 1.80 metri

Ambele sunt jucătoare de mâna dreaptă







Meciuri directe: 3-0 pentru Halep





2020, Adelaide (hard): 6-4, 7-5

2019, Roland Garros (zgură): 6-2, 3-6, 6-1

2018, Cincinnati (hard): 4-6, 6-3, 6-3 pentru Halep