LiveText Simona Halep vs Lizette Cabrera 6-2, 6-1

Australian Open, turul I

6:1 Simona nu o lasa pe adversara sa se bucure prea mult de break-ul reusit. Loveste aspru, la limita (0-30). Un voleu drive nu gaseste terenul, Halep nu este deloc multumita (15-30). Sunt doua mingi de meci, rever din saritura al Simonei (15-40).







5:1 Halep serveste pentru meci si incepe perfect (15-0). Banda fileului nu o ajuta pe Simona (15-15). De la conducerea punctului, Simona rateaza complet la scurta (15-30). Backhand in lungul liniei, doua mingi de break pentru Cabrera (15-40). Lasata pe spate, Lizette inalta mingea (30-40). Pana urma, Simona isi cedeaza serviciul, este primul break facut de Lizette in acest meci. Publicul insoteste momentul cu aplauze frenetice.





5:0 Halep trimite variat, dintr-o parte in alta, iar Lizette nu mai poate tine ritmul (0-30). Forehand inside-in inspirat, iar Simona are trei mingi de break (0-40). Halep ajunge la o scurta, plaseaza mingea langa fileu, iar lobul adversarei nu prinde terenul. S-a facut 5-0, Simona este la un game distanta de calificarea in turul al doilea...







4:0 Intrata in teren, Simona produce o scurta de mare efect (15-15). Halep face mai multe erori, trebuie evidentata insa si evolutia adversarei. Sunt doua mingi de break (15-40). Halep anuleaza cele doua sanse de break, lucrurile revin la normal. Serviciu aspru, dreapta inside-in de manual: minge de 4-0 pentru Simona. Patru puncte la rand in dreptul Simonei, tabela se modifica: este 4-0 pentru sportiva noastra.





3:0 Cabrera prinde mai mult curaj, face pasul la fileu, dar este pasata in cross de Halep. Lizette gaseste un contre-pied inspirat si castiga punctul (30-30). Dupa ce si-a construit perfect punctul, Cabrera greseste voleul (avea jumatate de teren liber). Mingea ramane in banda fileului, Simona pierde un punct pe care l-a avut in mana...Cabrera nu inchide insa game-ul, Halep a facut diferenta cu un rever in cross razant cu fileul. Minge de 3-0, dupa ce Lizette a fost deplasata dintr-un colt in altul. Halep acopera fanstastic terenul, ajunge la o scurta si trimite decisiv cu forehandul in cross lung. Este 3-0 pentru jucatoarea noastra.







2:0 De pe mediana, Simona greseste un forehand (15-15). Inca o eroare cu dreapta, 15-30. Dupa ce a trimis in doua randuri pe linie, Cabrera gaseste doar fileul: 30-30. Halep serveste cu mult kick, returul este in aut: minge de 2-0. Nu se incheie game-ul: Simona este incomodata de o minge lunga, cazuta pe baseline. Lizette simte mingea tot mai bine si castiga un raliu intens: minge de break, prima pentru sportiva de 23 de ani in acest meci. Returul este insa in aut, egalitate. Este cel mai greu game de serviciu pentru Simona: a si gresit mai mult. Cabrera gaseste un forehand in lungul liniei: a doua minge de break. Nu vine insa break-ul, Lizette isi pierde parca putin din concentrare. Simona serveste foarte bine la teu, este cel mai lung game al partidei: de peste sase minute deja...Pana la urma, Halep iese cu bine si se distanteaza la 2-0. A avut insa doua mingi de break de anulat in acest game.







1:0 Setul doi a inceput cu Lizette la serviciu. Australianca pare ceva mai hotarata, pune mai multa forta in lovituri, dar si Simona are raspunsurile pe masura (30-40). Halep fructifica sansa de break, iar setul al doilea pare sa se desfasoare dupa aceleasi coordonate precum primul.







6:2 Simona serveste cu mingi noi in tentativa de a inchide setul. Vine si un as, sunt trei mingi de set (40-0). Dupa 27 de minute, Simona castiga fara nicio emotie primul set, scor 6-2







5:2 Lizette castiga un raliu mai lung, iar publicul se manifesta zgomotos. Cel mai frumos punct de pana acum ii revine Simonei: cat de bine a variat loviturile. Finalul punctului a gasit-o cu pumnul ridicat. Contre-pied al Simonei, apare prima minge de set. Mingea ramane in plasa, dupa un rever pe partea mai inalta a fileului. Egalitate. Scurta minunata reusita de Lizette: cat de bine si-a ascuns intentia.







Cabrera a trecut cu bine peste mingea de set, iar apoi si-a mai adaugat un game in statistica.







5:1 Simona trimite o scurta cam inalta, adversara ajunge, dar returneaza in aut. Halep ajunge fara sa se intrebuinteze teribil la 40-0. Game-uri lejere pe propriul serviciu pana acum. Este 5-1, Simona a servit cu mult efect, mingea a fugit practic de Lizette...







4:1 Se simt emotiile in jocul aratat pana acum de Cabrera. O rama a Simonei, mingea se duce mult in afara terenului. Halep loveste inghesuit de pe mediana, iar mingea nu prinde terenul. Urale in tribune: Lizette si-a castigat serviciul si a bifat primul sau game in acest meci.







Din tribune s-a putut auzi deja celebrul: Hai, Simona!







4:0 Simona este inspirata momentan de la lansare, gaseste foarte bine teul. Sunt deja doua mingi de 4-0. Din extensie, Simona trimite in aut cu forehandul, a fost obligata sa loveascu din deplasare, din afara zonei de confort. Aut mic al Simonei, a fortat cu dreapta pe lungul de linie, se face egalitate de la 40-15. Serviciiu bun, continuare cu backhandul in cross lung, Halep castiga punctul. Serviciu pe linie, se face 4-0 intre timp.







3:0 Simona face pasul in ofensiva gratie returului, o arma importanta. Lizette rezista bine intr-un raliu dur, dar pana la urma cedeaza pe un forehand de pe mediana (0-30). O prima lovitura superba reusita de Lizette: forehand in lungul liniei, publicul o aplauda zgomotos. Duel de rever in cross lung adjudecat de Simona: sunt doua mingi de dublu break. Da, break la zero, iar Halep conduce acum cu 3-0 pe tabela.







2:0 Simona serveste bine, aspru, se distanteaza rapid la 30-0. Inca un serviciu impecabil: sunt trei mingi de 2-0. Game alb, se face 2-0 pentru jucatoarea noastra.





1:0 Halep incepe in ofensiva meciul, nu pare sa-si doreasca sa stea prea mult pe teren. Vom vedea care va fi si replica adversarei. 0-30 dupa doua raliuri conduse de sportiva noastra. O prima eroare a Simonei cu reverul pe o schimbare de directie. Sunt doua mingi de break, Halep conduce cu autoritate schimburile lungi de mingi. Break al Simonei, debutul de meci este bun pentru semifinalista de la AO din 2020...







Lizette a castigat tragerea la sorti si a ales sa serveasca.







Cabrera nu a trecut niciodata de runda inaugurala la AO.







Este primul meci direct in circuitul WTA pentru cele doua.







Partida va incepe in curand, cele doua jucatoare se afla pe Rod Laver Arena





Dacă va trece de Cabrera, Halep o va întâlni în turul al doilea pe Ajla Tomljanovic (69 WTA). Sportiva care reprezintă Australia a trecut de Misaki Doi, scor 6-2, 6-1, după un meci de o oră și 11 minute.







Irina Begu a fost învinsă de Nina Stojanovic, iar de Bianca Andreescu.

Două dintre reprezentantele României au fost deja eliminate în prima zi de întreceri de la Melbourne.a fost învinsă de Nina Stojanovic, iar Mihaela Buzărnescu de Bianca Andreescu.





Simona Halep debutează la Australian Open împotriva unei reprezentante a gazdelor: Lizette Cabrera, locul 140 WTA, beneficiară a unul wild card. Meciul este LiveText pe HotNews.ro și în direct pe Eurosport.