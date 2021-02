Atacat în dese rânduri, Novak Djokovic îi dă un răspuns pe măsură lui Nick Kyrgios

​Nick Kyrgios nu a ratat niciun moment în ultimul an pentru a-l ataca pe Novak Djokovic, australianul precizând despre liderul mondial că este, printre altele, doar o "unealtă".







Aflat la Melbourne acolo unde este principal favorit la câștigarea AO, Nole i-a dat până la urmă un răspuns celui aflat pe locul 47 în clasamentul ATP.







Ce zice Nole







"În afara terenului, nu am prea mult respect pentru el, ca să fiu sincer. Aici rezum tot ce am de spus, nu mai am de adăugat niciun comentariu la ce am spus deja despre Nick Kyrgios, despre comentariile lui la adresa mea sau orice încearcă el să facă", a precizat Novak Djokovic, câștigător de opt ori la Melbourne, citat de Eurosport.ro.





Australian Open, primul Grand Slam al anului, se dispută în perioada 8-21 februarie 2021. Întrecerea de la Melbourne este în direct pe Eurosport și LiveText și LiveScore pe HotNews.ro.





