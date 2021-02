FOTO Simona Halep le-a arătat fanilor echipamentul Nike pe care-l va purta la Australian Open

Nu mai este mult timp și Simona Halep va debuta la Australian Open (meciul cu Lizette Cabrera de luni va fi LiveText pe HotNews.ro). Ultima campioană de la Wimbledon le-a arătat fanilor echipamentul pus la dispoziție de Nike pentru Grand Slam-ul de la Melbourne.

Printr-o postare pe Instagram, Simona a prezentat modelul pus la dispoziție de producătorul american de echipament sportiv.



Fanii s-au declarat încântați de echipamentul pe care Halep îl va purta la Melbourne (postarea adunase la un moment dat 52.7 mii de aprecieri și 556 de comentarii).



Simona și noul echipament Nike:



View this post on Instagram





Duelul va fi LiveText pe HotNews.ro și în direct pe Eurosport.







Australian Open, primul Grand Slam al sezonului 2021, va avea loc în perioada 8-21 februarie, la Melbourne Park.

Traseul virtual al Simonei Halep la Australian Open:





Turul I: Lizette Cabrera

Turul II: Misaki Doi/Ajla Tomljanovic

Turul III: Veronika Kudermetova

Optimi: Iga Swiatek/Elena Rybakina

Sferturi: Serena Williams/Aryna Sabalenka

Semifinale: Naomi Osaka/Bianca Andreescu/Petra Kvitova/Garbine Muguruza/Angelique Kerber

Finala: Ashleigh Barty/Karolina Pliskova/Sofia Kenin/Victoria Azarenka/Elina Svitolina.





Cum ar putea arăta optimile dacă favoritele își vor respecta statutul:



Barty vs Martic

Bencic vs Pliskova

Kenin vs Konta

Azarenka vs Svitolina



Meciul dintreși(140 WTA) va fi primul din sesiunea de seară de pe Rod Laver Arena, urmând să înceapă la(ora României).Andreescu vs KvitovaMuguruza / Kerber vs OsakaSabalenka vs Serena WilliamsHalep vs Swiatek