Organizatorii au făcut anunțul - Când va debuta Simona Halep la Australian Open

Organizatorii Grand Slam-ului de la Melbourne au anunțat programul primei zile de întreceri, iar Simona Halep se va număra printre cei care vor evolua pe 8 februarie.

Astfel, meciul dintre Simona Halep și Lizette Cabrera (140 WTA) va fi primul din sesiunea de seară de pe Rod Laver Arena, urmând să înceapă la ora 10:00 (ora României).

Duelul va fi LiveText pe HotNews.ro și în direct pe Eurosport.



Australian Open, primul Grand Slam al sezonului 2021, va avea loc în perioada 8-21 februarie, la Melbourne Park.

Traseul virtual al Simonei Halep la Australian Open:





Turul I: Lizette Cabrera

Turul II: Misaki Doi/Ajla Tomljanovic

Turul III: Veronika Kudermetova

Optimi: Iga Swiatek/Elena Rybakina

Sferturi: Serena Williams/Aryna Sabalenka

Semifinale: Naomi Osaka/Bianca Andreescu/Petra Kvitova/Garbine Muguruza/Angelique Kerber

Finala: Ashleigh Barty/Karolina Pliskova/Sofia Kenin/Victoria Azarenka/Elina Svitolina.





Cum ar putea arăta optimile dacă favoritele își vor respecta statutul:



Barty vs Martic

Bencic vs Pliskova

Kenin vs Konta

Azarenka vs Svitolina



Andreescu vs KvitovaMuguruza / Kerber vs OsakaSabalenka vs Serena WilliamsHalep vs Swiatek