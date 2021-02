VIDEO Rusia și Italia se vor duela în finala ATP Cup

Rusia a trecut de Germania și s-a calificat în finala ATP Cup. Andrey Rublev și Daniil Medvedev au adus victoria rușilor. În ultimul act al competiției a ajuns și Italia: victorie surprinzătoare contra Spaniei (echipă care nu a beneficiat de aportul lui Rafael Nadal).







Marea finală va avea loc duminică noaptea, la Melbourne.







Rezultatele zilei:



Andrey Rublev vs Jan-Lennard Struff 3-6, 6-1, 6-2

Daniil Medvedev vs Alexander Zverev 3-6, 6-3, 7-5

Fabio Fognini vs Pablo Carreno Busta 6-2, 1-6, 6-4

Matteo Berrettini vs Roberto Bautista Agut 6-3, 7-5.





Rusia - Germania 2-1

Italia - Spania 3-0





Vor avea loc duminică:



Andrey Rublev vs Fabio Fognini (de la ora 01:00)

Daniil Medvedev vs Matteo Berrettini (de la ora 02:30)







* ATP Cup poate fi urmărită în direct pe Eurosport.







Imagini de la semifinale: