VIDEO Au lăsat-o nervii pe Sorana Cîrstea: Ați mai văzut așa ceva pe terenul de tenis?

Sorana Cîrstea a oferit un moment mai puțin întâlnit pe terenurile de tenis. Enervată de faptul că jocul nu îi ieșea, sportiva noastră l-a pârât arbitrei de scaun pe propriul antrenor, Adrian Cruciat. Momentul s-a viralizat rapid pe rețelele sociale.



La 6-3 și 3-0 pentru Li, Sorana i-a cerut antrenorului ei să tacă din gură.



Mai mult de atât, Cîrstea l-a pârât pe acesta arbitrei de scaun (n.r. Marijana Veljovic) și i-a cerut sârboaicei să îi dea un avertisment propriului ei antrenor pentru că vorbește prea mult în timpul meciului, iar acest lucru o deranjează.



I have never seen a player request that their own coach get a warning. \uD83D\uDE06\uD83D\uDE06\uD83D\uDE06 pic.twitter.com/iQ7GltdAtY