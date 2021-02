Irina Begu s-a oprit în sferturi la Gippsland Trophy (5-7, 1-6 vs Naomi Osaka)

Begu vs Osaka





Cea mai înaltă poziție ocupată: 22 vs 1

Loc în prezent: 79 vs 3

Data nașterii: 26 august 1990 vs 16 octombrie 1997

Înălțime: 1.81 metri vs 1.80 metri

Ambele sunt jucătoare de mâna dreaptă

Titluri în carieră: 4 vs 6

Bani câștigați din tenis: $5.471.798 vs $17.770.234

Victorii / înfrângeri în carieră: 412/290 vs 235/133.

Naomi începe game-ul cu doi ași. Încă două lansări foarte bune ale niponei, Irina nu mai are răspuns și meciul se termină cu victoria lui Naomi.Serviciu puternic spre corpul adversarei. Irina este surprinsă de un retur lung și trimite în fileu. Lovitură prea lung a japonezei. Rever în lung de linie superb al Irinei. Begu încearcă să închidă game-ul cu o lovitură riscantă, dar trimite pe culoarul de dublu. Irina se oprește după o minge trimisă pe linie de Naomi Osaka și pierde o oportunitate bună. Românca mai obține o minge de game cu un serviciu bun. Încă o dublă greșeală, Irina pare din ce în ce mai obosită. Begu urcă la fileu și închide punctul cu o lovitură de rever în cross. Serviciu ofertant al Irinei, Naomi nu ezită și lovește câștigător. Banda fileului oprește mingea Irinei. Încă un serviciu puternic și bine plasat, game-ul se prelungește din nou. Naomi se întinde și returnează foarte aproape de linia de fund surprinzând-o pe Irina. Begu trimite în fileu, break pentru Naomi Osaka.As pentru Osaka. Încă un serviciu pentru care Irina nu are răspuns. O combinație bună a româncei de această dată: a scos adversara în exterior cu returul și a închis punctul cu reverul. Osaka servește foarte bine și plasat... Al cincilea as o ajută pe niponă să confirme break-ul.Game-ul de serviciu al Irinei începe echilibrat: după un serviciu câștigător, Irina are probleme la punctul următor (serviciu secund moale). Osaka returnează în fileu. De această dată, japoneza lovește perfect reverul cu două mâini (30-30). A patra dublă greșeală a Irinei îi oferă o minge de break adversarei. Irina este surprinsă de un retur foarte lung, break pentru japoneză.Irina ratează incredibil două smash-uri de lângă fileu (a trimis direct pe direcția adversarei) și Osaka profită (o pasează). Naomi câștigă punctul cu un rever în lung de linie. As pentru japoneză. Irina este calmă și o pasează pe Naomi. De această dată, Irina returnează bine și nu mai ratează smash-ul. Serviciu excelent pentru Naomi.Irina rezistă bine, urcă la fileu și punctează cu forehand-ul. Irina profită de o eroare a niponei. Naomi rămâne în game și se face 40-30. Serviciu bun pentru Begu, care egalează situația în setul secund.Irina începe foarte agresiv setul secund - urcă la fileu și închide punctul. Naomi trimite un erviciu spre corpul Irinei. Retur câștigător de forehand al româncei. Serviciu puternic, Irina nu poate face nimic. Osaka lovește bine și cu serviciul secund și închide game-ul.Irina începe game-ul cu o eroare. Naomi își ridică nivelul jocului în momentele importante - forehand câștigător (0-30). Dublă greșeală a Irinei... trei mingi de set pentru Osaka. Rever superb al Irinei, după un serviciu secund mai bun (a avut probleme pe toată durata setului). Setul se termină după încă o dublă greșeală...Irina stă bine în punct, dar ratează lovitura decisivă. Serviciu bun al japonezei. Naomi lovește prea lung. Lovitura Irinei se oprește în banda fileului. Irina este scoasă din teren și Naomi închide game-ul cu o lovitură simplă.Schimb spectaculos câștigat de Irina, de lângă fileu. Naomi caută linia, dar lovește puțin prea puternic. După câteva lovituri la limită, Irina beneficiază de o eroare a niponei (40-0). Dublă greșeală a Irinei. Urmat de un as.Irina returnează cu prea mult efect și mingea iese afară. Eroare a niponei, care trimite în fileu dintr-o poziție favorabilă. Încă o greșeală din partea lui Naomi (15-30). Irina pune în teren mingea după un serviciu foarte puternic și Naomi ratează lovitură în contre-pied. Două mingi de break pentru româncă. Forțează pe serviciul secund (unul cu mult efect), dar mingea iese afară. Naomi servește excelent și salvează și a doua minge de break. Irina returnează foarte bine, dar nu profită de momentul bun și Naomi obține punctul. Osaka scapă dintr-o situație foarte dificilă.Serviciu foarte bun al Irinei. După încă un retur prea lung, Naomi încearcă să salveze o insectă aflată pe suprafața de joc. Irina continuă să lanseze bine cu primul serviciu. Irina prinde linia de fund și câștigă game-ul la 0.Naomi lovește cu multă încredere, forehand-ul ei o lasă fără răspuns pe Irina. Begu returnează bine, dar ratează următoarea lovitură. As pentru Naomi. Retur agresiv, dar în fileu.Irina începe game-ul mai agresiv, o plimbă mai mult pe Naomi. Begu servește spre corpul adversarei, Naomi returnează mult în afara terenului. Forehand câștigător al Irinei (40-0). Game alb pentru Irina.Mingea trimisă de Irina a aterizat în afara liniei - lucru confirmat de reluarea oficială. Osaka revine în forță, Irina trece printr-o ușoară scădere. Naomi lovește incredibil dintr-o poziție foarte dificilă, preia controlul punctului și are noroc la lovitura decisivă (mingea a lovit banda fileului, dar a căzut pe linie). Naomi închide game-ul cu un as.Irina profită de înălțimea sa (nu că Naomi ar fi mai scundă) și servește excelent în acest debut de partidă. Osaka este mai agresivă pe serviciul secund, preia controlul punctului și egalează la 15. Jocul Irinei este la cel mai înalt nivel - românca îi pune mari probleme niponei (30-15). Forehand superb în colțul terenului pentru Irina! Naomi a dominat schimbul prin lovituri puternice, Irina s-a apărat bine, dar nu a mai putut face față. Forehand fulgerător al japonezei: 40-40. Slice-ul defensiv al Irinei a ieșit afară, Naomi are minge de break (după ce a câștigat trei puncte la rând). Irina face totul bine, dar ratează ultima lovitură (mingea s-a oprit în fileu) - Osaka recuperează break-ul.Retur lung care o incomodează pe Naomi. Osaka prinde linia cu o lovitură norocoasă, însă Irina domină schimbul și are o șansă bună în acest game (0-30). Naomi revine cu un serviciu excelent. Încă un retur aproape de linia de fund - două mingi de break pentru româncă. Minge trimisă afară de Osaka, Irina trece în avantaj.Serviciu bun al Irinei, returul niponei iese afară. Naomi își evidențiază calitățile: lovituri puternice și bine plasate. Dar Irina nu se lasă mai prejos - încă un serviciu puternic la mediană. Osaka ratează returul, chiar dacă serviciul secund al Irinei a fost unul moale (a avut însă mult kick). Irina servește bine la exterior și egalează.Naomi Osaka servește prima. Combinație câștigătoare pentru niponă: serviciu la exterior, forehand în partea opusă a terenului. Osaka plasează mingea în colțul terenului, Irina rămâne nemișcată pe linia de fund. Punct tras la indigo câștigat de Naomi. Retur prea lung al Irinei, game alb pentru japoneză.Arbitrul de scaun va fi Yamila Halle (Argentina, 32 ani).Câștigătoarea partidei dintre Begu și Osaka se va duela cu învingătoarea meciului dintre Elina Svitolina (Ucraina, a treia favorită) și Elise Mertens (Belgia, a șaptea favorită).Prin prezența în sferturi, Irina și-a asigurat deja un premiu în valoare de 8.770 de dolari şi 100 de puncte WTA (va urca cel puțin până pe locul 72).