Australian Open: Cu cine va juca Simona Halep în primul tur - Mihaela Buzărnescu, meci infernal cu Bianca Andreescu

​Vineri a avut loc tragerea la sorți a tablourilor de simplu de la Australian Open, primul Grand Slam al sezonului din tenisul mondial. Simona Halep se va duela cu Lizette Cabrera (beneficiară a unui wild card, locul 140 WTA). Cel mai greu meci îl are, cel puțin dacă ne luăm după numele adversarei, Mihaela Buzărnescu: o va întâlni pe Bianca Andreescu.







Turul I, conform tragerii la sorți:





Simona Halep (WTA) vs Lizette Cabrera (140 WTA)

Meciuri directe: 0-0



Patricia Țig (56 WTA) vs Sorana Cîrstea (72 WTA)

Meciuri directe: 0-0



Irina Begu (79 WTA) vs Nina Stojanovic (100 WTA)

Meciuri directe: 0-0



Ana Bogdan (93 WTA) vs Danielle Collins (46 WTA)

Meciuri directe: 1-0



Mihaela Buzărnescu (138 WTA) vs Bianca Andreescu (8 WTA)







Australian Open, primul Grand Slam al sezonului 2021, va avea loc în perioada 8-21 februarie, la Melbourne Park. Întrecerea va fi în direct pe Eurosport și LiveText și Livescore pe HotNews.ro.

Posibilul traseu al Simonei Halep la Australian Open:





Turul I: Lizette Cabrera

Turul II: Misaki Doi/Ajla Tomljanovic

Turul III: Veronika Kudermetova

Optimi: Iga Swiatek/Elena Rybakina

Sferturi: Serena Williams/Aryna Sabalenka

Semifinale: Naomi Osaka/Bianca Andreescu/Petra Kvitova/Garbine Muguruza/Angelique Kerber

Finala: Ashleigh Barty/Karolina Pliskova/Sofia Kenin/Victoria Azarenka/Elina Svitolina.





Cum ar putea arăta optimile dacă favoritele își vor respecta statutul:



Barty vs Martic

Bencic vs Pliskova

Kenin vs Konta

Azarenka vs Svitolina



Andreescu vs Kvitova

Muguruza / Kerber vs Osaka

Sabalenka vs Serena Williams

Halep vs Swiatek



#AusOpen Women's Singles projected R16



Barty-Martic

Bencic-Pliskova

Kenin-Konta

Azarenka-Svitolina



Andreescu-Kvitova

Muguruza/Kerber-Osaka

Sabalenka-S. Williams

Halep-Swiatek



The bottom half wow. — José Morgado (@josemorgado) February 5, 2021

Meciuri directe: 0-2