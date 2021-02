LiveText Simona Halep vs Ekaterina Alexandrova (după ora 08:15)

​Simona Halep o întâlnește în sferturile turneului "Gippsland Trophy" pe Ekaterina Alexandrova, ocupanta locului 33 în ierarhia mondială. Cele două s-au duelat de două ori până acum, iar scorul întâlnirilor directe este egal. Confruntarea de la Melbourne este LiveText pe HotNews.ro și în direct pe Digisport 2.







Halep vs Alexandrova 1-1





2019, Beijing (hard): 6-2, 6-3 pentru Alexandrova

2019, Cincinnati (hard): 3-6, 7-5, 6-4.







Halep vs Alexandrova





Cea mai înaltă poziție ocupată: 1 vs 25

Loc în prezent: 2 vs 33

Data nașterii: 27 septembrie 1991 vs 15 noiembrie 1994

Înălțime: 1.68 metri vs 1.75 metri

Ambele sunt jucătoare de mâna dreaptă

Titluri în carieră: 22 vs 1

Bani câștigați din tenis: $37.045.910 vs $1.681.035

Victorii / înfrângeri în carieră: 516/217 vs 301/177.