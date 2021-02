Serena Williams a obținut biletul pentru sferturile turneului "Yarra Valley Classic" de la Melbourne, americanca etalând un adevărat recital ofensiv împotriva jucătoarei Tsvetana Pironkova (142 WTA, Bulgaria).







Câștigătoare a 23 de titluri de Grand Slam, Serena a avut nevoie de o oră și 15 de minute pentru a trece de bulgăroaică, scor 6-1, 6-4.







De știut:

Pentru un loc în semifinale, Serena se va duela cu învingătoarea partidei dintre Karolina Pliskova (favorită 3) și Danielle Collins (13). S-au disputat miercuri în optimi:





Ashleigh Barty (1) vs Marie Bouzkova (16) 6-0, 4-6, 6-3

Shelby Rogers vs Petra Martic (7) 7-6(1), 6-3

Marketa Vondrousova (8) vs Vera Zvonareva 7-6(4), 6-7(4), 6-4

Sofia Kenin (2) vs Jessica Pegula 5-7, 7-5, 6-2

Garbine Muguruza (6) vs Anastasia Pavlyuchenkova 6-1, 6-2

Serena Williams (5) vs Tsvetana Pironkova 6-1, 6-4







Rezumatul partidei dintre Serena Williams și Tsvetana Pironkova: