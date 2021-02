VIDEO Yarra Valley Classic: Venus Williams, învinsă cu dificultate de Petra Kvitova (Rezultatele zilei)

Principalele favorite de pe tabloul feminin de simplu au câștigat meciurile de marți de la "Yarra Valley Classic", obținând calificarea în turul trei al turneului de categorie "500" de la Melbourne.

Într-unul dintre cele mai așteptate meciuri ale zilei, Petra Kvitova a trecut cu greutate, scor 7-6(6), 7-5, de veterana Venus Williams.







Rezumatul meciului dintre Petra Kvitova și Venus Williams:











De asemenea, Ashleigh Barty, principala favorită, a învins-o pe Ana Bogdan cu un dublu 6-3.







Simplu feminin, turul II:







Ashleigh Barty (1) vs Ana Bogdan 6-3, 6-3



Marie Bouzkova (16) vs Aliona Bolsova 6-3, 6-7(6), 6-2



Shelby Rogers vs Rebecca Peterson 6-4, 5-7, 6-2



Vera Zvonareva vs Caroline Dolehide 6-2, 6-4



Nadia Podoroska (14) vs Greet Minnen 6-3, 6-4



Petra Kvitova (4) vs Venus Williams 7-6(6), 7-5



Garbine Muguruza (6) vs Alison Van Uytvanck 6-2, 6-0



Anastasia Pavlyuchenkova (11) vs Anastasija Sevastova 6-0, 6-3



Jessica Pegula - Mona Barthel 6-4, 7-5



Sofia Kenin (2) vs Camila Giorgi 7-5, 0-0 (abandon).