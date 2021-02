Prea puternică: Ana Bogdan, învinsă de Ashleigh Barty

Ana Bogdan a oferit pasaje de meci în care s-a ridicat la nivelul liderei mondiale, însă nu a fost suficient pentru a reuși marea surpriză. Ashleigh Barty a fost până la urmă jucătoarea mai bună, variația oferită de australiancă fiind decisivă. A fost 6-3, 6-3 pentru Barty, iar numărul 1 WTA obține calificarea în optimile de la "Yarra Valley Classic".







Meciul de pe Margaret Court Arena a durat o oră și 11 minute.





De știut:

Ana Bogdan va primi 4.250 de dolari şi 30 de puncte WTA pentru parcursul de la Melbourne. A fost primul oficial meci disputat de Barty începând din luna februarie a lui 2020. La acel moment, Ash a fost eliminată de Petra Kvitova în semifinalele de la Doha. În optimi, Barty va juca împotriva sportivei Marie Bouzkova, locul 52 WTA. Desfășurarea LiveText a partidei dintre Ana Bogdan și Ashleigh Barty:







3:6 Din defensiva, Ana reuseste un passing care o incomodeaza pe Barty (15-15). Ash trimite insa un as (30-15). Este urma insa de o dubla greseala. Si inca una: 30-40, prima minge de break pentru Ana din acest meci...Serviciul pe linie o ajuta pe Ashleigh. La minge de meci, Barty face o dubla greseala (este a treia din acest game). A fost un game al contrastelor, iar el a fost incheiat cu un as. Barty invinge cu un dublu 6-3 si merge in optimi.







3:5 De la 30-0, Ana slabeste parca ritmul, iar erorile neprovocate isi fac aparitia (30-30). Asul o ajuta insa pe jucatoarea noastra: o mica gura de oxigen. Inca o egalitate, Barty este la doua puncte distanta de castigarea partidei. Un slice de forehand ramane in plasa, iar Barty are minge de meci. Dupa ce a salvat-o, Ana a mai comis o eroare: a doua sansa pentru australianca de a inchide meciul. Nici de aceasta data: Bogdan rezista. Dupa ce a salvat doua mingi de meci, Ana Bogdan si-a castigat serviciul: era ramane in meci, 3-5.







2:5 Ana se zbate, incearca, dar totusi Barty este jucatoarea cu alegerile inspirate. Are si bagajul loviturilor mult mai mare, iar game-ul castigat de Ashleigh este unul pe deplin meritat.







2:4 Barty pune din nou o presiune mare de la retur, iar Ana rateaza un forehand in cross. Apar problemele: 0-40. Australianca isi duce planul tactic la final: face break si in al doilea set, ea s-a distantat acum la 4-2.







2:3 Ashleigh loveste cu o lejeritate dezarmanta pentru orice adversara. Gaseste unghiuri, acopera foarte bine terenul, nu are emotii pe propriul serviciu.







2:2 Ana munceste mult pentru fiecare punct castigat, Barty nu prea face cadouri. Jucatoarea noastra ramane agresiva, incearca sa conduca schimburile si isi castiga game-ul de serviciu. A practicat un tenis spectaculos.







1:2 Barty continua sa fie "zgarcita" in a oferi vreo sansa de break. Australianca ramane la un nivel inalt de la lansare, iar tabela o arata din nou in avantaj (2-1)







1:1 Barty profita de fiecare moment, nu ezita sa atace, iar cand mai gaseste si linia nu mai este nimic de facut pentru Ana...Inca un game complicat pe serviciul jucatoarei noastre (40-40). Inca o minge de break dupa ce un contre-pied al Anei ramane in plasa. Bogdan vine cu un backhand invers de senzatie, ce executie! Dupa ce a castigat trei puncte la rand, Ana si-a castigat serviciul si a pus capat seriei de 5 game-uri ale adversarei.







Ashleigh are deja o serie de 5 game-uri la rand castigate. Ar fi momentul ca Ana sa opreasca acest lucru...







0:1 Barty a avut unele mici probleme (s-a ajuns la 30-30), dar Ana a fost neinspirata de la retur, iar lidera ierarhiei mondiale si-a castigat pana la urma serviciul.







De la 3-2 pentru Ana, Barty a accelerat, a impus ritmul si a fost, in mod evident, jucatoarea mai buna...







3:6 Ashleigh pare sa traverseze un pasaj al meciului in care cu greu i se poate face fata. Variaza fantastic, iar slice-ul sau de rever este unul dificil de returnat. Apar alte trei mingi de break "legate" (0-40). Sunt de fapt chiar mai mult de atat: trei mingi de set. Este fructificata prima, iar australianca se impune in primul set cu 6-3.







3:5 Barty isi trece in cont primul game alb, a servit incredibil australianca: game alb







3:4 Barty pune tot mai multa presiune, a inceput sa impuna ritmul si de la retur, iar acest lucru s-a simtit imediat si pe tabela. In plus, Bogdan face o dubla greseala si asa apar primele mingi de break (trei la numar). Australianca a rupt echilibrul: slice-urile sale de backhand au facut diferenta: a venit break-ul, Barty conduce pentru prima data in acest prim set al confruntarii.







3:3 Fara sa dea senzatia ca ar avea vreo dificultate, Ash si-a trecut in statistica game-ul de serviciu. Nu sunt prea multe de reprosat pentru Ana, a fost genul de game in care nu prea poti emite pretentii...







3:2 De la 40-0, game-ul de serviciu al Anei se complica: au aparut unele erori, iar nici serviciul nu a mai ajutat-o la fel. In plus, Barty a avut o selectie foarte buna a loviturilor. Cu ceva emotii, Ana isi castiga serviciul si trece din nou in avantaj pe tabela.







Primele game-uri au fost unele de control de la serviciu. A fost multa siguranta de la lansare: nu a existat vreo sansa de break in primele patru game-uri ale duelului.