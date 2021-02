Simona Halep, debut cu o victorie în 2021 (6-4, 6-4 cu Anastasia Potapova) / Evoluția convingătoare și calificarea în optimi

WTA "Gippsland Trophy"

Simona Halep a avut parte de un test serios la primul meci oficial din 2021, principala favorită de la "Gippsland Trophy" având nevoie de un nivel ridicat al tenisului său pentru a trece de Anastasia Potapova (101 WTA). Rusoaica a obligat-o pe Simona să se deplaseze foarte bine, să fie inspirată de la serviciu și să varieze loviturile atunci când adversara domina disputa. Halep se califică în optimile întrecerii de categorie "500" și are de ce să fie mulțumită: a avut o evoluție convingătoare.





Duelul de pe Margaret Court Arena a durat o oră și 22 de minute.







Ce a spus Simona Halep la finalul partidei.





De știut:

Acesta este primul meci oficial al Simonei Halep începând din data de 4 octombrie 2020, atunci când a fost eliminată în optimile de la Roland Garros de către Iga Swiatek. În turul trei (optimi), Simona va da peste învingătoarea partidei dintre Laura Siegemund (51 WTA) și Destanee Aiava (218 WTA). Pentru calificarea în optimi, Halep va primi 5.500 de dolari şi 55 de puncte WTA. "Gippsland Trophy" este turneu pregătitor pentru Australian Open (va debuta pe 8 februarie). De altfel, competiția se dispută chiar în complexul Grand Slam-ului de la Melbourne.

Ultimul punct al partidei dintre Halep și Potapova: A win to kick off her 2021 season! ✅@Simona_Halep defeats Potapova, 6-4, 6-4.#GippslandWTA pic.twitter.com/8MBp544z10 — wta (@WTA) February 1, 2021

Desfășurarea LiveText a partidei dintre Simona Halep și Anastacia Potapova:







6:4 Simona strange pumnul dupa un raliu intens (15-0). Potapova este scoasa din zona de confort, se face 30-0. Revine rusoaica cu o lovitura castigatoare (30-15). Sunt doua mingi de meci, atacul rusoaicei nu si-a gasit tinta (40-15). Halep invinge si inchide meciul cu un serviciu de nereturnat: 6-4, 6-4.







5:4 Cat de inspirata a fost Simona! Scurta dupa trei atacuri, iar punctul ii revine. Elementul surpriza a fost decisiv in acest raliu. Intrata intr-o zona fantastica a jocului sau, Simona gaseste un forehand decisiv in lungul liniei, iar break-ul apare! Este 5-4 pentru Halep, jucatoarea noastra urmand sa serveasca pentru castigarea partidei.







Din pozitie dominanta, Potapova incearca inca un contre-pied, mingea cade alaturi: minge de break pentru Halep. Prinsa in "zona nimanui", Simona nu mai poate reactiona, ea rateaza mingea de break.







Simona pune ceva presiune, simte momentul favorabil, iar Potapova rateaza executia (0-15). Lasata pe spate, Halep nu mai poate controla un forehand, iar mingea se duce mult in aut (15-15). Rusoaica joaca foarte bine in doi timpi, ea castiga punctul. Dupa ce a reusit un retur fantastic, Simona rateaza urmatoarea minge, una care s-a dorit in lungul liniei (40-15). Compenseaza Simona cu un rever in cross lung (cade pe tusa). Backhand pe contre-pied, Halep revine intr-un game care parea compromis.







4:4 Serviciul o ajuta acum pe Simona, cat de importanta este aceasta lovitura in tenis (30-0). Vine si o dubla greseala, parca a auzit lauda de mai devreme...De pe culoarul de dublu, Simona forteaza un rever, mingea ramane in fileu. Moment greu, de la 0-30 este 30-30 acum. Un raliu dur, cu multa risipa de energie, este castigat de Halep. Are minge de game. Halep gaseste un unghi incredibil cu o dreapta inversa, egalitatea este restabilita (4-4).







Spectatori in tribune (chiar daca putini), ce imagine frumoasa...







Meciul pica foarte bine pentru Simona: are o adversara talentata, cu un stil foarte ofensiv, iar Halep este nevoita sa faca fata presiunii...







3:4 Dupa o defensiva buna, Simona rateaza un slice, iar apoi isi reproseaza ca nu este in stare sa dea un rever (desigur, este mult prea aspra cu ea). Inca o eroare, de aceasta data cu o dreapta inversa. Sunt primele semne de nervozitate pentru Simona, in timp ce Darren Cahill este precum Sfinxul...Dubla greseala, Anastacia a ratat sansa de a castiga game-ul. O face pana la urma, iar acum conduce cu 4-3. Urmeaza un game foarte important in economia setului al doilea...





De la 1-3, Simona a avut reactia potrivita: a fost mai agresiva, a variat loviturile, nu a lasat-o pe adversara sa scape in castigatoare in acest set.







3:3 Simona continua sa varieze, Potapova musca momeala, iar Halep castiga primele doua puncte ale game-ului (30-0). Banda fileului o ajuta pe Simona, insa si Potapova a fost neinspirata la o contra scurta. Al cincilea as incheie game-ul, este 3-3.





2:3 Simona incepe sa varieze, iar Anastacia este scoasa din ritm. E nevoie ca rusoaica sa nu profite si mai mult de momentul bun. Halep judeca bine un contre-pied, iar acum are doua mingi de break (15-40). Simona a trecut peste un moment dificil, si-a ridicat nivelul de joc, iar rebreak-ul si-a facut aparitia.







1:3 Potapova continua sa fie foarte agresiva, dar Simona reuseste probabil cel mai bun punct al ei: salveaza incredibil din defensiva, iar apoi castiga punctul (15-15). Continua insa cu o eroare: game dificil pentru Halep. Cu terenul mai mult de jumatate liber, Simona trimite in aut: 15-40. Doua erori simple cu dreapta. Oarecum firesc, rusoaica face break-ul si se distanteaza la 3-1. In aceste momente, Anastacia este jucatoarea mai inspirata.







1:2 De la 40-15, se face egalitate. Potapova gaseste insa resurse mentale si nu cedeaza. Isi castiga serviciul si arata un tenis de buna calitate. Rusoaica conduce acum cu 2-1 iar presiunea este pe serviciul Simonei.







Contre-pied-ul este din nou inspirat: Potapova castiga punctul. Pe o minge joasa, Anastacia nu indoaie suficient genunchii, iar returul ramane in plasa. Rusoaica este insa foarte puternica atunci trimite cu primul serviciu, nu ii lasa prea multe sanse Simonei (40-15). Ce retur gaseste Halep! Minge blocata cu forehandul, executie a la Novak Djokovic...







1:1 Pe o venire la fileu, Simona trimite perfect o dreapta inversa lovita de peste umar (30-15). Rusoaica nu se lasa mai prejos: lovitura castigatoare (30-30). Serviciul unu o ajuta pe Simona, are acum minge de game (40-30). Inca o data este decisiva de la lansare Simona, isi castiga game-ul si egaleaza la 1.







Darren Cahill priveste ganditor spre teren, sigur are in minte ceva ce trebuie lucrat...







0:1 Anastacia forteaza cu un rever in lungul liniei, mingea ramane in fileu, pe partea lui mai inalta (30-30). Rusoaica face apoi diferenta cu un serviciu foarte bun, pe linie. Departe de minge pe un rever, Simona trimite in fileu. Game pentru Potapova, ea conduce acum cu 1-0.







Setul al doilea a inceput cu Potapova la serviciu. Rusoiaca alterneaza o lovitura castigatoare cu o eroare nefortata. Totul i se trage de la stilul de totul sau nimic.







In continuare, Simona pare foarte calma si concentrata...







Potapova a luat o pauza de vestiar, iar acum a revenit pe teren.







6:4 Simona incepe game-ul cu o eroare de rever (0-15). Urmeaza insa un as (15-15). Halep variaza foarte bine: vine cu o minge inalta, iar Potapova rateaza executia (30-15). Se restabileste egalitatea: pe o minge lunga, Simona greseste un forehand in cross. Primul serviciu o ajuta la mediana: minge de set pentru Halep. Din pacate, Simona rateaza o dreapta in lungul liniei: nu a parut sa-si gaseasca prea bine pasii. Inca o data serviciul o ajuta: de aceasta data a fost slice la exterior. A doua minge de set. Dupa 38 de minute, Simona incheie primul set, scor 6-4







5:4 Potapova reuseste un contre-pied perfect (15-0). Ofensiva ii aduce inca un punct rusoaicei (30-0). Eroare cu reverul a Simonei, a parut putin rigida in acest raliu (40-0). Game alb al rusoaicei, scorul se strange inca o data. Halep va servi pentru a inchide primul set







5:3 Simona incepe bine, cu un serviciu la teu (76% frecventa primului serviciu pana acum). Halep o tine pe adversara pe mediana, fara posibilitatea de a deschide unghiurile, iar tactica da roade (40-0). Game alb, Halep mai face un pas spre castigarea primului set (5-3).







4:3 Potapova serveste bine, o pune in dificultate pe Halep (30-0). Backhandul in lungul liniei isi face treaba: ce executie a bifat Halep! Din pacate, Simona se lasa pe spate la o executie de pe mediana, iar mingea se duce in aut (40-30). Potapova conduce raliul, o trimite pe Simona dintr-o parte in alta, iar pana la urma defensiva cedeaza: 4-3 pentru Halep, jucatoarea noastra va urma la serviciu







4:2 Simona isi castiga game-ul de serviciu cu emotii. Se distanteaza la 4-2.







Game-ul se prelungeste, mai comite si Simona o eroare nefortata (40-40). Urmeaza un voleu drive de forehand perfect al jucatoarei noastre: era o minge grea.







O prima rama a Simonei, eroarea a aparut pe partea de forehand (15-15). Dintr-un moment greu, Halep iese foarte bine: i-a reusit perfect tranzitia din defensiva in ofensiva (30-15). Dupa un punct dominat categoric, Simona rateaza un smash (a lasat mingea sa cada prea mult, "sa vina peste ea" cum se spune in tenis)...Inca o eroare a rusoaicei, forteaza absolut fiecare minge.







3:2 Punct aspru, lovituri la limita, iar Potapova inventeaza o scurta perfecta: ce raliu a castigat rusoaica...Anastacia este puternica in acest game de serviciu, se distanteaza fara emotii la 40-0. Simona ramane insa in game si castiga urmatoarele doua puncte (40-30), game-ul se strange. Anastacia isi castiga pentru prima data serviciu: reverul in lungul liniei a fost unul de top: 3-2 pentru Halep







3:1 Eroare simpla a Simonei cu forehandul, se afla intr-o pozitie dominanta: inca o minge de break. Dar vine asul, iar Halep scapa momentan. Mingea loveste de doua ori banda fileului si ramane pana la urma in terenul rusoaicei. Cu ceva emotii, Simona isi castiga serviciului si se distanteaza la 3-1







Simona face pasul spre fileu dupa un serviciu bun, iar voleu drive de forehand este unul de manual. Rusoaica are raspuns la urmatorul schimb: reverul in lungul liniei este decisiv (30-30). Urmeaza un punct foarte important...Dubla greseala a Simonei, dar apoi Anastacia rateaza returul.







Pe undeva, stilul de joc aratat pana acum de Potapova aduce aminte de Jelena Ostapenko...Totul pe cartea atacului, orice executie este fortata pana la limita...







2:1 Din extensie, Simona gaseste un retur foarte bun: sunt inca doua sanse de break (15-40). Da, cu ajutorul unui backhand cu adancime Halep isi trece in statistica inca un break. Au fost numai break-uri pana acum: cele doua s-au descurcat mult mai bine de la retur...







Rusoaica stie una si buna: loveste decisiv cu fiecare ocazie: uneori ii iese, iar increderea ei incepe sa prinda contur. Vine insa si o dubla greseala. Simona continua sa arate mult calm (15-30).







1:1 Da, avem parte de un schimb de break-uri in debutul partidei, este 1-1.







Pe un serviciu doi ofertant, Potapova face diferenta si ajunge sa aiba doua mingi de rebreak. Prima este anulata de Halep cu o venire la fileu (30-40).







Potapova da senzatia ca fiecare minge poate fi atacata decisiv, de aici si sumedenia de erori nefortate. Sunt momente in care rusoaica face puncte si pentru ea, dar si pentru Simona...







1:0 Halep se apara foarte bine din spatele baseline-ului, iar Potapova este cea care greseste: sunt doua mingi de break (15-40). Retur direct castigator al Simonei: backhand invers, iar Halep conduce cu 1-0







Simona transmite mult calm, isi vede de treaba si nu pare impresionata de loviturile agresive ale adversarei.







Rusoaica isi arata intentiile tactice de la prima minge: face pasul in teren, loveste din urcare, isi doreste sa fie agresiva, sa nu o lase pe Simona sa intre in ritmul normal de meci.







S-a incheiat incalzirea, meciul va incepe cu Anastacia la serviciu







Rusoaica este o fosta campioana la Wimbledon la junioare







Potapova a castigat tragerea la sorti si a ales sa serveasca



Despre Potapova





Are 19 ani și este una dintre cele mai promițătoare jucătoare din noul val propus de tenisul rusesc. Are 1.75 metri, este o sportivă de mâna dreaptă, este antrenată de Iain Hughes și se află în prezent pe locul 115 WTA la simplu și pe 101 la dublu.







Cel mai bun loc ocupat până acum în carieră a fost poziția 64, pe 22 iulie 2019.







A câștigat din tenis $732.546, având până în prezent 103 victorii și 66 de înfrângeri. Nu a avut ocazia să se dueleze până acum cu Simona Halep, acesta fiind primul meci direct.







Despre turneul de la Melbourne







"Gippsland Trophy" se dispută la Melbourne, în perioada 31 ianuarie - 6 februarie 2021. Competiția are loc pe hard, pe tabloul principal sunt 64 de sportive, iar premiile sunt în valoare totală de $565.530.

Halep este cap de serie numărul unu, iar pe lista favoritelor urmează Naomi Osaka (2), Elina Svitolina (3) și Aryna Sabalenka (4). Turneul australian face parte din categoria "500".