​Gippsland Trophy: Mihaela Buzărnescu și Alize Cornet s-au calificat în optimile probei de dublu

Buzărnescu și Cornet s-au impus în fața echipei Makoto Ninomiya/Renata Voracova (Japonia/Cehia), scor 6-4, 2-6, 10-2, după o oră și 13 minute de joc.





În optimi, cele două se vor duela cu favoritele numărul 6 Hayley Carter/Luisa Stefani (SUA/Brazilia), care au trecut de cuplul Lucie Hradecka/Kristyna Pliskova (Cehia), scor 6-1, 7-6(4).

Prezența în optimi este recompensată cu un premiu în valoare de 2.670 de dolari și 55 puncte în clasamentul WTA de dublu./Qiang Wang (România/China) vs Laura Siegemund/Vera Zvonareva (Germania/Rusia)/Daria Gavrilova (România/Australia) vs Belinda Bencic/Barbora Strycova (Elveția/Cehia)(România) vs Caroline Garcia/Nadia Podoroska (Franța/Argentina).