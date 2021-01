​Gippsland Trophy: Anastasia Potapova, adversara Simonei Halep din turul secund

Potapova (19 ani) a trecut în primul tur de Whitney Osuigwe (SUA / 162 WTA), scor 6-3, 6-0. Meciul a durat doar 51 de minute.

Simona Halep și Anastasia Potapova nu s-au mai întâlnit până acum în circuitul WTA.

First win in Melbourne goes to @nastiaapotapova! \uD83D\uDCAA#GippslandWTA pic.twitter.com/xXEKbFQR56