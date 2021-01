FOTO Întoarcere în timp: Cum arăta clasamentul WTA în 2014, atunci când Halep a pătruns în TOP 10

Simona Halep a făcut pasul spre TOP 10 WTA în urmă cu șapte ani. De atunci, nu a mai părăsit locurile fruntașe ale ierarhiei mondiale, adunând o serie incredibilă de 346 de săptămâni consecutive la cel mai înalt nivel.

De știut:



It was 7 years ago today that @Simona_Halep made her Top 10 debut. She’s never left.



This week marks her 346th consecutive week in the Top 10. Only 7 players have ever tallied a longer streak.



Happy Anniversary, Simo.



